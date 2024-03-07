Ankara Büyükşehir Belediyesi Mamaklılara Konut Teslim Ediyor - Son Dakika
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Ankara Büyükşehir Belediyesi Mamaklılara Konut Teslim Ediyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Mamak Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi kapsamında 342 konutun noter huzurunda kura çekilişi gerçekleştirildi. Başkan Mansur Yavaş, konutların tamamının bitirilip borçların ödenmesi ve hak sahipleriyle helalleşilmesi temennisinde bulundu.

07.03.2024 13:31  Güncelleme: 13:32
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Ankara Büyükşehir Belediyesi, Mamaklıların yıllardır hasretle beklediği konutları birer birer tamamlayıp hak sahiplerine teslim etmeye devam ediyor. Mamak Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi 5. ve 7. etaplarda yer alan toplam 342 konut için noter huzurunda kura çekilişi gerçekleştirildi. Başkan Mansur Yavaş, "Mutlaka borcumuzdan kurtulup sizlerle helalleşmemiz lazım. İnşallah önümüzdeki dönem Cenab-ı Allah tamamını bitirip borcumuzdan kurtulmayı ve sizinle helalleşmeyi nasip etsin" dedi.

Özel Projeler ve Dönüşüm Daire Başkanlığı tarafından yürütülen Mamak Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi'nin 5. ve 7. etaplarında yer alan toplam 342 konut için noter huzurunda kura çekilişi gerçekleştirildi.

"İNŞALLAH ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE TAMAMEN TESLİM EDECEĞİZ"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ABB Konferans Salonu'nda yapılan kura çekiliş programında yıllardır ev hasreti çeken Mamaklı hak sahipleriyle bir araya geldi.

Konuşmasında belediyenin 14 bin daire borcu olduğunu hatırlatan Yavaş, "Göreve gelir gelmez hep şöyle baktık olaya; belediye yönetiminde, devlet yönetiminde devamlılık esastır. Mutlaka borcumuzdan kurtulup sizlerle helalleşmemiz lazım diye girdik işin içerisine" dedi.

Ekonomik kriz nedeniyle müteahhitlerin zarar etme kaygısıyla aldıkları işe devam etmediğine dikkat çeken Yavaş, proje ile ilgili şu bilgileri verdi:

"Kentsel dönüşüm çalışmalarına biz kendi şirketlerimiz üzerinden devam ediyoruz. Şu anda Mamak bölgesinin imar planı kesinleşti. Altındağ bölgesi ve Dikmen Vadisi'nde de çalışmalarımız devam ediyor. Altındağ'da bir iptal gelmişti. Yeni bir plan yaptık. İnşallah önümüzdeki dönemde, tamamen teslim ederek borcumuzdan kurtulacağız ve sizlerle helalleşeceğiz."

Göreve gelir gelmez Mamaklılara haklarını teslim etmek için çalışmaya başladıklarını vurgulayan Yavaş, "Amacımız, borcumuzun tamamını ödemek. Çünkü yapılan kira ödemeleri ne size yarıyor ne belediyeye yarıyor. Ödediğimiz rakamlar da oldukça yüksek. İnşallah önümüzdeki dönem Cenab-ı Allah tamamını bitirip borcumuzdan kurtulmayı ve sizinle helalleşmeyi nasip etsin diyorum" diye konuştu.

HAK SAHİPLERİNİN YÜZÜ GÜLDÜ

Ortadan kaldırılan mağduriyet sonrası evlerine kavuşmayı bekleyen hak sahipleri ise şunları söyledi:

-Ayhan Bayram:  "2008'de anlaştım, o günden beri bekliyoruz. Mansur Başkan sağ olsun süreci hızlandırdı. 5 ya da 6 aya yerleşiriz. Sevinçliyiz, heyecanlıyız."

-Sadık Ayten:  "16 yıldır mağduruz. Gecekondu olanlar ayrı para alıyor, bizimki arsaydı biz o yüzden para da alamadık. Yıllardır getirisi olmayan bir şeyi bekleyip duruyoruz. İnşallah kurada ismimiz çıkar da bu mağduriyetten kurtulmuş oluruz."

-Zeliha Ersöz:  "Senelerdir bekliyorduk. Kirada oturuyorum. Bu süreç zor geçti benim için. Sevinçliyim."

-Sevda Yıldırım:  "20 yıldır uğraşıyoruz. Babamın, annemin görememesinden dolayı üzgünüz. Bizler torunları olarak ev sahibi oluyoruz. 20 yıldır bir bekleyiş var bu bir vebaldir. Başkan'ımıza teşekkür ediyorum. Önemli olan icraattır, bize yapılan hizmettir."

- Fatma Bayrak:  "Garibanların babası güveniyorum Mansur Başkan'a. Çok mutluyum kura bize çıktı. 11. kat çıktı. Mutluluktan havalara uçuyorum. 16 senedir bekliyorduk yüzümüzü güldürdü başkanımız Allah ondan razı olsun. Bizim babamız o."

Kaynak: ANKA

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