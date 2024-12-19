Ankara Büyükşehir Belediyesi\'nden İbadethanelere Pelet ve Pelet Sobası Desteği

Yerel

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), 25 ilçedeki ibadethane ve muhtarlıklara pelet ve pelet sobası desteğine başladı.

25 ilçede faaliyet gösteren ibadethane ve muhtarlıklara her kış düzenli olarak yakıt desteği sağlayan ABB, bu yıl da pelet ve pelet sobası desteğine başladı. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığının 15 Kasım'da başladığı destek programı kapsamında 18 ilçede bulunan 660 ibadethane ve 675 muhtarlığa toplam bin 335 adet pelet sobası ile bin 329 ton pelet yakıtı teslim edildi. Ekipler, aralık ayı sonuna kadar 900 ibadethane ve bin 100 muhtarlık için 2 bin adet pelet sobası ve 2 bin ton pelet yakıtı dağıtımını tamamlamayı hedefliyor.

"18 ilçede dağıtımı tamamlandı"

BelPlas tarafından üretilen peletin yüzde 100 yerli olduğuna dikkat çeken ABB Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Ahmet Güven, "Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı olarak ibadethanelerimiz, cemevleri ve muhtarlıklara her yıl düzenli olarak yakacak desteği sağlıyorduk. Değişen iklim koşulları ve küresel ısınma dikkate alınarak bu kış da düşük karbon ayak izine sahip enerji kaynağı olarak pelet yakıtını kullanmaya başladık. Kömüre kıyasla halk sağlığı için daha uygun olan pelet yakıtı hava kirliliğinin önlenmesinin yanı sıra yenilenebilir ve sürdürülebilir enerji kaynağı olmasından dolayı tercih edildi. Belediyemiz şirketlerinden olan BelPlas tarafından üretilen pelet yakıtının 18 ilçede dağıtımı tamamlandı ve ay sonuna kadar tüm ilçelerde tamamlanmış olacak. Bu yıl 2 bin adet pelet sobası ve 2 bin ton pelet yakıtı dağıtımı gerçekleştirilecek" dedi. - ANKARA