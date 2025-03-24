Ankara Büyükşehir Belediyesi\'nden Yabani Sakız Ağaçlarına Fıstık Aşısı

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), yabani sakız ağaçlarının antep fıstığına dönüşümü için harekete geçti.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı; yabani sakız ağaçlarının antep fıstığına dönüştürülmesi amacıyla yeni bir proje başlattı. Ankaralı üreticiye yeni bir kazanç kapısı olacak proje kapsamında, Beypazarı ve Güdül ilçelerindeki çiftçilere yönelik ön bilgilendirme toplantısı ve ağaçların nasıl budanıp aşılanacağına dair uygulamalı eğitimler verildi. ABB'nin proje finansmanı olduğu projede, aşılama, budama ve bakıma yönelik teorik ve uygulamalı eğitimler ilçe belediyeleri tarafından verildi.

"Amacımız atalarımızdan kalan fıstık ağaçlarına sahip çıkmak"

Güdül'de gerçekleştirilen eğitime katılan Güdül Belediye Başkanı Mehmet Doğanay, "Bölgemizdeki fıstık üreticisini desteklemek ve fıstık üretimini artırmak için Ankara Büyükşehir Belediyesi ile birlikte projeye başladık. Yaklaşık bin fıstık ağacının budalama işlemlerine başlayacağız. Hava şartlarına göre de haziran ya da temmuz gibi aşılamalarını yapacağız. Amacımız; atalarımızdan emanet kalan fıstık ağaçlarına sahip çıkmak sakız ağaçlarımızı da fıstık aşısıyla katma değeri yüksek ürüne dönüştürmek" dedi.

Beypazarı ve Güdül ilçesindeki toplantılara katılan çiftçiler ve mahalle muhtarları, yeni projeden dolayı memnun olduklarını belirtti. - ANKARA