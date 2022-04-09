Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin web sitesi yenilendi - Son Dakika
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Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin web sitesi yenilendi

09.04.2022 12:00

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin web sitesi yenilendi Ankara Büyükşehir Belediyesi, başkentlilerin belediye ve faaliyetleri ile ilgili bilgilere kolay ulaşılabilmesini sağlamak amacıyla resmi internet sitesini yeniledi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin web sitesi yenilendi

ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediyesi, başkentlilerin belediye ve faaliyetleri ile ilgili bilgilere kolay ulaşılabilmesini sağlamak amacıyla resmi internet sitesini yeniledi.

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı, belediyenin kurumsal yapısına kadar, yapılan hizmet ve etkinliklerin de yer aldığı birçok bilginin Başkentlilerle paylaşıldığı resmi internet sitesini yeniledi.

Görsel zenginliği artırılan 'https://www.ankara.bel.tr/' adresinin ana ekranında Ankara'nın simgesi haline gelen tarihi ve turistik mekanların görüntülerine de yer verildi.

Web sayfası yeni tasarımıyla daha modern bir görünüme kavuştu

Kurumsal web sitesinde yer alan Başkent 153, haber ve projeler, etkinlikler, sosyal hizmetler, belediye rehberi ile online işlemler başta olmak üzere birçok bilgiye erişim kolaylaşırken, arayüzü de daha sade ve pratik hale geldi. Görsel ve fonksiyonel açıdan modern bir görünüme sahip olan yeni site; Ankara ile ilgili fotoğraf ve videolarla da kullanıcı dostu özelliğe kavuşturuldu. Farklı cihazlara uyumlu yapısı sayesinde kullanım kolaylığı sağlayacak internet sitesinin yazılımı Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı ile Bilgi İşlem Daire Başkanlığı personeli tarafından yapılırken, yeni tasarım ve yazılım altyapısı ile menülere erişim daha da kolaylaştırıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin web sitesi yenilendi
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin web sitesi yenilendi
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin web sitesi yenilendi

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Ankara Büyükşehir Belediyesi, Halkla İlişkiler, Ankara, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin web sitesi yenilendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin web sitesi yenilendi - Son Dakika
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