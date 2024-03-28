Ankara Büyükşehir Belediyesi Öğrenci Çalışma İstasyonlarına Yeni Alanlar Ekliyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), ilkini ODTÜ Metro İstasyonu'nda hizmete açtığı Öğrenci Çalışma İstasyonları'na yenilerini ekliyor. Öğrencilerden gelen yoğun talepleri değerlendiren Ankara Büyükşehir; YHT Gar, Meteoroloji ve Kolej İstasyonları'nda 3 yeni çalışma alanını daha Başkente kazandırdı.
"Öğrenci Çalışma İstasyonu" projesini hayata geçiren ABB Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı; ODTÜ Metro İstasyonu'nun ardından yeni istasyonlarda da Başkentli öğrencilerin ücretsiz ders çalışabileceği alanlar hizmete açtı.
3 noktada açılan Öğrenci Çalışma İstasyonlarını, X hesabından yaptığı paylaşımla duyuran ABB Başkanı Mansur Yavaş, şunları kaydetti:
"'Öğrencinin Başkenti Ankara' derler. ODTÜ Çalışma İstasyonu'nun ardından gelen yoğun talepler üzerine 3 ayrı noktada çalışma istasyonu yapımını tamamladık.
Kolej Metro Durağı,
YHT Gar Metro Durağı ve
Meteoroloji Metro Durağı."
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