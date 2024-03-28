Ankara Büyükşehir Belediyesi Öğrenci Çalışma İstasyonlarına Yeni Alanlar Ekliyor - Son Dakika
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Ankara Büyükşehir Belediyesi Öğrenci Çalışma İstasyonlarına Yeni Alanlar Ekliyor

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Ankara Büyükşehir Belediyesi, ODTÜ Metro İstasyonu'nda hizmete açtığı Öğrenci Çalışma İstasyonları'na yeni alanlar ekliyor. YHT Gar, Meteoroloji ve Kolej İstasyonları'nda 3 yeni çalışma alanı hizmete açıldı.

28.03.2024 10:39  Güncelleme: 10:45
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Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), ilkini ODTÜ Metro İstasyonu'nda hizmete açtığı Öğrenci Çalışma İstasyonları'na yenilerini ekliyor. Öğrencilerden gelen yoğun talepleri değerlendiren Ankara Büyükşehir; YHT Gar, Meteoroloji ve Kolej İstasyonları'nda 3 yeni çalışma alanını daha Başkente kazandırdı.

"Öğrenci Çalışma İstasyonu" projesini hayata geçiren ABB Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı; ODTÜ Metro İstasyonu'nun ardından yeni istasyonlarda da Başkentli öğrencilerin ücretsiz ders çalışabileceği alanlar hizmete açtı.

3 noktada açılan Öğrenci Çalışma İstasyonlarını, X hesabından yaptığı paylaşımla duyuran ABB Başkanı Mansur Yavaş, şunları kaydetti:

"'Öğrencinin Başkenti Ankara' derler. ODTÜ Çalışma İstasyonu'nun ardından gelen yoğun talepler üzerine 3 ayrı noktada çalışma istasyonu yapımını tamamladık.

Kolej Metro Durağı,

YHT Gar Metro Durağı ve

Meteoroloji Metro Durağı."

Ankara Büyükşehir Belediyesi Öğrenci Çalışma İstasyonlarına Yeni Alanlar Ekliyor
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Ankara Büyükşehir Belediyesi Öğrenci Çalışma İstasyonlarına Yeni Alanlar Ekliyor - Son Dakika

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