Ankara Büyükşehir Belediyesi Ramazan Ayında Uygun Fiyatlı Et Satışı Yapıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) Ramazan ayı boyunca sürecek uygun fiyatlı et satış uygulamasına Başkentliler yoğun ilgi göstermeye devam ediyor. Vatandaşların, yüzde 100 yerli besi hayvanlardan temin edilen et ürünlerine ulaşmasını kolaylaştıran uygulamanın üçüncü gününde, toplam 5 ton 279 kilogram et satıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, zorlu ekonomik koşullarda Başkentlilerin yanında olmaya devam ediyor. Başkentlilerin sağlıklı, kaliteli ve hijyenik koşullarda uygun fiyatlı gıdaya ulaşması amacıyla hizmet veren Başkent Marketler'de Ramazan ayı sonuna kadar sürecek uygun fiyatlı et satışı uygulaması dördüncü gününde de vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

5 TON 279 KİLOGRAM ET SATIŞI YAPILDI

Yüzde 100 yerli besi hayvanlardan temin edilen kırmızı ve beyaz et ürünleri, kesimi sağlanarak veteriner hekim kontrolünde muayenelerden geçirildikten sonra Başkent Marketler'de uygun fiyata satışa sunuluyor. Marketlerin kapısında kuyruklar oluşurken uygulamanın üçüncü gününde toplam 5 ton 279 kilogram satış yapıldı.

Başkent Kart ve kredi kartının geçerli olduğu satışlarda kasap köfte 369 TL, kıyma 369 TL, kuşbaşı 379 TL, dana sucuk 309 TL ve yemeklik haşlamalık et 339 TL'den satışa sunuluyor.

VATANDAŞTAN MANSUR YAVAŞ'A VE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NE TEŞEKKÜR

Batıkent Atlantis, Kızılay ve Mamak Şafaktepe Başkent Market şubelerinden et alışverişi yapmaya gelen vatandaşlar memnuniyetlerini, şu sözlerle dile getirdi:

-Hüsnüye Aydemir: "Bu devirde bütçemize uygun alışveriş yapmaya çalışıyoruz. Market market gezip nerede ucuz ürün var onları bulmaya çalışıyoruz. Her gün her şeye zam geliyor. Burada yerli eti ve kooperatif ürünlerini uygun fiyatla alabiliyoruz. İyi ki Mansur Yavaş var."

-Şefik Zan: "Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin bu duyarlılığına teşekkür ederim. Mutfak bütçesine karınca kararınca bir katkı sunmaya çalışıyor. Uygulama sadece Ramazan ayında değil, bu ekonomik yoksulluğun, açlığın ve sefaletin hüküm sürdüğü bu sistem içerisinde bu toplumsal dayanışmanın seçim sonrasında da devamını diliyorum."

-Sevim Zan: "Etimizi aldık. Çok güzel bir et. Ayrımcılık yapılmadan, eşit olarak paylaştırılarak herkes etini alıp gidiyor."

- Remzi Sönmez: "Bakkala gidip bir şey alamıyoruz. 65 yaşındayım böyle bir şey görmedim. Ancak buraya gelip alışveriş yapabiliyoruz, et yiyebiliyoruz. Kasaba gidip alamıyoruz."

-Muzaffer Aydın: "Daha öncede buradan et aldım, şimdi de alıyorum. Et çok güzel. Gözümüzün önünde kesiyor, tertemiz veriyor. İstediğin eti de yağlı, yağsız alabiliyorsun. Çok memnunuz."

-İlyas Gültekin: "Ankara Büyükşehir Belediyesi mükemmel. Halktan yana, rantçı değil. Dürüst bir şekilde yönetiyor. Birisi bana 'sen Büyükşehir Belediye Başkanı olsan ne yaparsın' diye sordu. Ben de 'Mansur Başkan'ın yaptığı gibi yaparım' dedim."

-Ömer Karaemir: "Uygulama keşke sürekli devam etse ama buna da şükür. Bu meslekten geldiğim için ben bu işi biliyorum. Etin kalitesi piyasaya göre güzel."

- Mehmet Güzel: "Çok güzel bir hizmet. Söyleyecek hiçbir lafımız yok. Her şey için teşekkür ediyoruz."

- Mehmet Tiryaki: "İnsanlara hizmet etmek bir görevdir. Uygulamadan çok memnunuz."

-Salih Gizer: "Emekliyim, bir senedir ilk defa böyle bir kıyma alabildim."

-Sabit Canbulat: "Her yıl bu tür uygulamalar olmalı çünkü büyük bir ihtiyaç. Teşekkür ederiz."

-Özlem Özger: "Hepimiz her şeyi uygun fiyatla almamız lazım. Mecburen gelip buradan alıyoruz. Uzun süredir ben et alamıyordum. Uygulama teşekkür için teşekkür ederim."

-Alaattin Ayan: "Et kaliteli ve güzel. Ben 4 bin lira maaş alırken 40 liraydı şimdi 400-500 lira oldu. Emekliler için iyi bir imkan."

- Ahmet Polat: "Her şeyde olduğu gibi çok güzel şeyler yapıyor Mansur Başkan."

-Gül Narin: "Arkadaşım söyledi. Geldim, aldım, denedim ve çok hoşumuza gitti. Tekrar almaya geldim. Fiyatı da çok uygun. Çok güzel bir hizmet. Emeği geçenlere teşekkür ederiz."

-Nazan Özyurt: "Mansur Yavaş'a Ramazan ayında bu hizmeti için çok teşekkür ediyorum. Emeklilere ve düşük maaşlılara çok güzel bir imkan tanıdı. 2 gün önce eti aldım denedim ve çok beğendim. Bugün tekrar alıp kavurup dolabıma koyacağım."

Uygun fiyatlı et satışı; GİMAT Başkent Market, Batıkent Başkent Market, ASKİ Başkent Market ve Kafe, ABB Başkent Market, Şafaktepe Başkent Market, Kızılay Başkent Market ve Etimesgut Başkent Marketler olmak üzere toplamda 7 noktada, 10.00 ile 17.00 saatleri arasında Ramazan ayı boyunca devam edecek.