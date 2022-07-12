Ankara Büyükşehir'in Parkları Bayramda Uğrak Noktası Oldu - Son Dakika
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Ankara Büyükşehir'in Parkları Bayramda Uğrak Noktası Oldu

12.07.2022 13:32
Ankara Büyükşehir'in Parkları Bayramda Uğrak Noktası Oldu

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin (ABB) kent genelindeki rekreasyon alanları ile parkları, Başkentlilerin uğrak yeri olmaya devam ediyor. 7’den 70’e vatandaşlar Kurban Bayramı’nda da ABB’ye ait rekreasyon alanlarında ailece vakit geçirmeyi tercih ediyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) kent genelindeki rekreasyon alanları ile parkları, Başkentlilerin uğrak yeri olmaya devam ediyor. 7'den 70'e vatandaşlar Kurban Bayramı'nda da ABB'ye ait rekreasyon alanlarında ailece vakit geçirmeyi tercih ediyor.

ABB'nin kent genelindeki rekreasyon alanları ve parkları havaların ısınmasıyla dolup taşarken, Kurban Bayramı'nda da Başkentlilerin uğrak noktaları arasında yer alıyor. 7'den 70'e Başkentliler bayramı 30 Ağustos Zafer Parkı, Gazi Park, Mogan Parkı ve Çubuk 1 Barajı rekreasyon alanlarında ailece eğlenerek ve dinlenerek geçiriyor. Bisiklete binerek ya da yürüyüş yaparak temiz havanın tadını çıkaran yurttaşlar piknik yapma imkanı da buluyor.

Yeşilin her tonunun hakim olduğu parklara akın eden Başkentliler, bayramda da doğa ile iç içe olmaktan duydukları mutluluğu şu sözlerle paylaştı:

-Neşehat Demirtaş: "Damadım Gazi Park'a önceden gelmiş. 'Baba gidelim' deyince biz de geldik. Gayet güzel, hayvanlar da dikkatimi çekti. Çocukların ilgisini de çekiyor."

-Tuğra Erdemli: "9 yaşındayım. Keçi, ördek ve tavşan gördüm. Daha önce de Gazi Park'a gelmiştim. Keçilere yem veriyorum, eğleniyorum da aynı zamanda."

-Mustafa Şılgın: "Gazi Park'a ilk defa geliyoruz. Çocuğumuz gezmek istedi biz de burayı tercih ettik. Güzel görünüyor, herkese iyi bayramlar."

-Uğur Şimşek: "Bayramın ikinci günü, çocuklarla beraber geldik. Güzel bir doğa harikası olduğunu düşünüyorum. Hava da güzel, mutluyuz. Daha önce de gelmiştik."

-Meltem Tekin: "Gazi Park'a daha önce de gelmiştik. Temiz, nezih ve bakımlı bir alan. Seviyoruz ve çocuklar için çok uygun bir yer. Tüm Ankaralılar kesinlikle gelmeli."

-Rüya Deniz: "Gazi Park'a ilk defa geldim. Çok güzel burası gerçekten. Hayvanlar çok tatlı. Çok beğendim. Kesinlikle herkes gelip görmeli."

-Umut Can Salman: "Arkadaşım gibi ben de ilk defa geliyorum. Gayet güzel ve hoş bir park. Sürekli geleceğiz bundan sonra."

-Umut Can Özdemir: "Sık sık geliyoruz 30 Ağustos Zafer Parkı'na ve sevdiğimiz bir yer. Hem çocuklarımız hem de bizler için güzel bir alan. Ankara'nın merkezinde olmasıyla da tercih sebebimiz oluyor. Herkese tavsiye ediyorum."

-Şükrü Tomakin: "İlk defa geliyorum Çubuk 1 Barajı'na. Çok beğendim, ailecek oturabilecek bir yer. Temiz ve düzenli herkese tavsiye ediyorum."

-Burhan Dilek: "Devamlı olarak geliyorum. Bayramda büyük bir aile olarak Çubuk 1 Barajı'na geldik. 33 kişi 3 masada oturuyoruz. Belçika'dan misafirlerimiz de var. Çok beğendik, mükemmel."

-Esin Ekiz: "Belçika'dan geliyorum. Çok güzel, çocuklar için faaliyet olanakları da harika. Mangal bölümü ile normal oturma alanlarının ayrı olması da ayrıca güzel olmuş. Ankara Büyükşehir Belediyesine teşekkür ederiz."

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Kaynak: ANKA

Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ankara Büyükşehir'in Parkları Bayramda Uğrak Noktası Oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara Büyükşehir'in Parkları Bayramda Uğrak Noktası Oldu - Son Dakika
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