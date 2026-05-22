Ankara\'da Bayram Trafik Denetimleri Başladı

Kurban Bayramı tatili dolayısıyla Ankara'da trafik denetimleri artırıldı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme ve Şube Müdürlüğü ekipleri, şehrin tüm giriş ve çıkışlarında uygulama noktaları oluşturarak, denetimler yapacak. Gerçekleştirilen denetimlerde ekipler kontrollerini yaparak, trafikte herhangi bir olumsuz durum yaşanmamasına yardımcı olacak. Polis ekiplerinin denetimleri bayram tatili sonuna kadar devam edecek. - ANKARA