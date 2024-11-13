Ankara\'da Diyabet Farkındalık Etkinliği Düzenlendi

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Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), '14 Kasım Dünya Diyabet Günü' dolayısıyla etkinlik düzenledi.

ABB, Tip 1 Diyabet ve Teknolojileri Derneği iş birliğinde Dünya Diyabet Günü dolayısıyla farkındalık oluşturmak amacıyla etkinlik düzenlendi. Sağlık İşleri Daire Başkanlığı koordinesinde Kızılay Metro İstasyonu'nda kurulan stantta vatandaşlara "Diyabet Risk Değerlendirme Anketi" yapılırken; kilo, boy ve bel çevresi ölçümü ile beden kitle indeksi hesaplanarak risk değerlendirilmesi yapıldı, broşürler dağıtıldı.

Sağlık İşleri Daire Başkanlığı Sağlık Hizmetleri Bağımlılıkla Mücadele Şube Müdürü Elif Güner, "Bugün 14 Kasım Diyabet etkinlikleri için buradayız. Bizim için önemli olan ne kadar farkındalık oluşturursak, ne kadar insana ulaşırsak, halkımızın sağlığını ne kadar iyi koruyabilirsek amacımıza o kadar ulaşmış oluyoruz. Diyabet, farkındalık oluşturulması gereken ve kolay tespit edilemeyen, daha doğrusu halk arasında çok ihmal edilen bir hastalık. Ülkemizde yaklaşık 10 milyon diyabet hastası var ve daha tespit edilemeyenler var. Bizler de burada 14 Kasım için bir farkındalık oluşturmak istedik. Halkımızı bilinçlendirmek istedik. Onun dışında risk değerlendirmesi yapıyoruz, broşür ve bilgilendirme çalışmalarıyla da bugünü destekliyoruz. Bir vakıf, iki dernek iş birliğinde güzel bir farkındalık günü geçirdik" dedi. - ANKARA