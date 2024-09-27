Ankara'da Dünya Alzheimer Günü Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika
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Ankara'da Dünya Alzheimer Günü Etkinliği Düzenlendi

Ankara\'da Dünya Alzheimer Günü Etkinliği Düzenlendi

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü kapsamında Alzheimer Sosyal Yaşam Merkezi'nde farkındalık etkinliği düzenledi. Etkinlikte koro performansı ve şiirler yer aldı.

27.09.2024 12:46  Güncelleme: 12:47
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Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü dolayısıyla farkındalık etkinliği düzenledi. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, Alzheimer Sosyal Yaşam Merkezi üyelerini düzenlediği programda bir araya getirdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, Demet Mahallesi Cemre Parkı içindeki Alzheimer Sosyal Yaşam Merkezi'nden hizmet alan vatandaşları ve ailelerini 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü dolayısıyla düzenlediği programda bir araya getirdi. Merkezde düzenlenen programda okunan şiirler ve konuşmaların ardından üyelerin oluşturduğu koro türküler seslendirdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak Alzheimer hastalarının yanında olmaya devam edeceklerini belirten Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Yaşlı Hizmetleri ve Şefkat Evleri Şube Müdürü Esin Mızrak, "Ankara Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Alzheimer Sosyal Yaşam Merkezimizin ilki 1 Nisan 2022 tarihinde açılmış olup, 71 üyesiyle hizmet vermektedir. Bununla birlikte uzman arkadaşlarımızca yeni başvuruların değerlendirilmeleri de yapılmaktadır. Alzheimer Sosyal Yaşam Merkezimiz de her yıl düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü'nün anlam ve önemini vurgulamak amacıyla Alzheimer hastası olan üyelerimizin hazırlamış olduğu koro etkinliği ile bugünü ön plana çıkararak kutlamak istedik. 'Unutmuyoruz Umut Oluyoruz' sloganı ile çıktığımız bu yolda onları hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız. Bu anlamlı günün unutulmaması adına onlara takdim ettiğimiz hediyeler ile onların yanında olduğumuzu hissettirdik" dedi.

Merkezde zihinsel, fiziksel ve psikomotor aktiviteler gerçekleştiriliyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Alzheimer hastaları için hizmete açtığı Alzheimer Sosyal Yaşam Merkezi erken ve orta dönem Alzheimer ile demans hastalarına ücretsiz hizmet verirken, merkezde zihinsel, fiziksel ve psikomotor aktiviteler gerçekleştiriliyor. Hastaların ve yakınlarının yaşam standartlarının iyileştirilmesine katkı sağlamak amacıyla kurulan merkezde rehberlik ve danışmanlık hizmeti verilerek, hasta yakınlarının zorlu hasta bakım süreci destekleniyor. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ankara'da Dünya Alzheimer Günü Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika

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