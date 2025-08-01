Ankara'da 200 gram ekmeğin fiyatı bugünden itibaren 15 liraya yükseltildi.
Ankara Fırıncılar Odası Başkanı Gürsel Alnıaçık, Ankara'da ekmeğe yüzde 20 zam yapıldığını açıkladı. Alnıaçık, 200 gram ekmeğin fiyatının 1 Ağustos'tan itibaren geçerli olmak üzere 12.5 liradan 15 liraya yükseleceğini belirtti. - ANKARA
Son Dakika › Yerel › Ankara'da Ekmek Fiyatlarına Zam - Son Dakika
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