Ankara\'da Elektronik Ücret Toplama Sistemi Yenileniyor

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(ANKARA)- Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü, toplu taşıma sistemlerinde kullanılan Elektronik Ücret Toplama Sistemini (validatör) yenilemeye başladı. Validatörlerin yenilenmesi ile usulsüz kart kullanımlarının önüne geçilirken, yolcuların daha hızlı geçiş yapması sağlanacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, akıllı kent uygulamalarıyla vatandaşların hayatını kolaylaştırmaya devam ediyor.

BAŞKENT ULAŞIMINDA SON TEKNOLOJİNİN GETİRDİĞİ KOLAYLIKLAR

Yenilenen sistemle yolcuların daha hızlı geçişi sağlanacak, sürücü kontrol paneli üzerinden şüpheli işlemler tespit edilerek usulsüz kart kullanımlarının önüne geçilecek. Otobüslerin iç kısmında bulunan ekranlardan görsellerle ve sesli olarak yolculara bilgilendirmeler yapılacak. Ayrıca, yeni sistemle kart dolum noktası seçenekleri de artacak. Bankalar, zincir marketler ve alternatif uygulamalar üzerinden de kart dolum işlemleri gerçekleştirilebilecek. Banka ve kredi kartları ile de geçiş sağlanabilecek.

Vatandaşlar, mobil uygulama üzerinden Sanalkart ile QR ve NFC gibi son teknolojilerin getirdiği kolaylıkları ve deneyimi yaşayacak.

YAKLAŞIK 4 AYDIR DEVAM EDİYOR

Toplu taşımada kullanılan elektronik ücret toplama sistemini yenileme çalışmalarının yaklaşık 4 aydır devam ettiğini dile getiren EGO Genel Müdürü Taylan Engin, "2013'ten beri devam eden eski teknoloji elektronik ücret toplama sistemini şu an yeni bir sistemle değiştiriyoruz. Vatandaşlarımızdan gelen şikayetler vardı. Kartı okumaması, sık arıza yapması, bazı kartların dolumunda sıkıntılar yaşanması, kiosk denilen dolum ünitelerinin çalışmaması gibi. Bunların yanı sıra tabii ki özel halk otobüsü çalışanlarımızın, kooperatif yöneticilerimizin de kart kullanımları ve cihazlarla ilgili bazı problemleri vardı. Bu kapsamda, teknoloji yenileme çalışmaları başladı. Şu an yeni elektronik ücret toplama sistemine geçiş aşamasındayız" dedi.

YENİ SİSTEME GEÇİŞ 1 AY İÇERİSİNDE TAMAMLANACAK

Yeni cihazların takılmasıyla birlikte, teknoloji yenilemesi de yapıldığını vurgulayan Engin, "Kameralar yenileniyor, araç içi bilgilendirme ekranları yenileniyor. Böylelikle vatandaşlarımızın daha kolay yolculuk yapmasını sağlayacak, sahada yaşadıkları sıkıntıyı azaltacak önlem paketi olarak da düşünebiliriz. Aynı zamanda bilgilendirme ekranı ve anons sisteminin yenilenmesiyle birlikte engelli yolcularımızın da rahatlıkla yolculuk edebileceği, güvenle kullanabileceği yeni bir yapıya geçiyoruz. Dolum süreçleri, kioskların yenilenmesi, bunun yanı sıra özellikle kadın yolcularımızın güvenli yolculuk yapabilmesini sağlayacak yeni bir sisteme geçiş yapıyoruz. Bu sistemi önümüzdeki 1 ay içerisinde tamamlamış olacağız. Yeni sistemle birlikte daha doğru ve net bilgi alabilme imkanı oluşacağından ulaşım planlama çalışmalarına da önemli katkı sunacak" diye konuştu.

Teknolojik yenilemelerle birlikte 'EGO Cepte' uygulamasında da bazı güncellemeler yapıldığını bildiren Engin, "Çok yakın zamanda EGO Cepte de güncellenmiş versiyonuyla çalışacak. Aynı zamanda da kart bakiyeleri, otobüslerin geliş gidiş saatlerini hem online hem de offline olarak görebilecekleri bir yapıya geçiyoruz. Şikayet ve talepleri de artık EGO Cepte üzerinden alarak daha hızlı geri dönüş sağlayacağımız yeni dönem başlıyor" ifadelerini kullandı.