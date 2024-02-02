Okul servislerine zam geldi

Yerel

Ankara'da okul servis ücretlerine zam geldi. Yapılan yüzde 15'lik zamla en kısa mesafe okul servis ücreti 11 bin 960 TL, en uzun mesafe ücreti ise 17 bin 720 TL oldu.

SERVİSÇİLER YÜZDE 25 İSTEDİ

Başkentte okul servis ücretlerine yapılan zamla ilgili Ankara Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı İlyas Aktürk açıklamada bulunarak yüzde 25 zam talebinde bulunduklarını ancak fiyat artışının yüzde 15 olarak gerçekleştiğini belirtti.

Aktürk'ün açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Ankara Valiliği izni ile Ankara Esnaf Sanatkarlar Odalar Birliği'nin 31.01.2024 tarih - 3/6 karar ve 2024/60 ONAY numarası ile Ankara'da Okul Servis Araçlarına yüzde 15 oranında zam gelmiştir. Şubat 2024 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir. Her ne kadar Yüzde 25 oranında zam talep etmiş olsak ise Ankara'mızdaki öğrenci velilerini de mağdur etmemek için yüzde 15 zam yaptık. 2. Yarıyıl eğitim öğretim yılı öğrencilerimize, velilerimize ve esnaflarımıza hayırlı olsun."