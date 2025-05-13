Ankara'da Gençler için 'Genç Keşif Sahnesi' Projesi Başlatıldı

(ANKARA)- Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), konservatuvar öğrencileri ve sahne sanatları alanında eğitim gören gençlere destek olmak amacıyla yeni bir projeyi hayata geçiriyor. Genç yetenekler, 19 Mayıs'ta ilk kez ABB'nin yeni projesi "Genç Keşif Sahnesi" ile seyirci karşısına çıkacak.

ABB, bu yıl Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı "Gençlerin Şehri: Ankara" temasıyla kutlayacak. "Gençlerin söz sahibi olduğu bir Başkent" vizyonuyla hareket eden ABB, kültür ve sanatla ilgilenen gençler için "Genç Keşif Sahnesi" projesini hayata geçiriyor.

"Ankara Kültür" markası çatısı altında başlatılan proje, Başkent'te yaşayan genç müzisyenlerin potansiyellerini ortaya çıkarmayı ve onlara sürdürülebilir üretim alanları açmayı hedefliyor. Projenin ilk etkinliği ise 19 Mayıs 2025 Pazartesi günü 13.00-19.00 saatleri arasında Koru Kent Meydanı'nda gerçekleştirilecek.

Genç Keşif Sahnesi, yaz boyunca kurularak genç sanatçıları izleyiciyle buluşturmaya devam edecek. Proje kapsamında başta konservatuvar öğrencileri olmak üzere sahne sanatları alanında eğitim gören gençler desteklenecek. Bağımsız sanat inisiyatifleriyle yapılacak iş birliği sayesinde Ankara'da yeni bir kültürel dayanışma ağı da oluşturulacak.