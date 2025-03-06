Ankara\'da hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi Yusuf Laleli toprağa verildi

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Ankara Kahramankazan Devlet Hastanesi'nde 72 yaşında hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi Yusuf Laleli için cenaze töreni düzenlendi.

72 yaşında hayatını kaybeden Yusuf Laleli'nin naaşı evinin önüne getirildi. Helallik alınması sonrasında Kayı Ulu Cami'ne getirilen Laleli, son yolculuğuna uğurlandı. Gazi Laleli'nin cenaze namazını İlçe Müftüsü Abdullah Yalman'ın kıldırırken, namazın ardından Kahramankazan Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kıbrıs Gazisi Laleli'nin cenaze törenine, Kahramankazan Kaymakamı Abdullah Selim Parlar, Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Onurkan Gülderen, Kahramankazan 15 Temmuz Şehit ve Gazi Aileleri Dernek Başkanı Cafer Akın, gaziler ve şehit yakınları ile vatandaşlar katıldı. - ANKARA