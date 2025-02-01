Ankara'da Kırsal Kalkınmayı Destekleyen BAŞAK Projesi Devam Ediyor - Son Dakika
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Ankara'da Kırsal Kalkınmayı Destekleyen BAŞAK Projesi Devam Ediyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, BAŞAK Projesi ile kırsal bölgelerde kalkınmayı teşvik ederek 2025 yılının ilk ayında toplamda 98 köy evini vatandaşa teslim etti. Proje, kentten kırsala dönüş yapmak isteyenler için destekleyici seçenekler sunuyor.

01.02.2025 13:44  Güncelleme: 13:45
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(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB), kırsal bölgelerde kalkınmayı destekleyip kentten kırsala dönüşü teşvik etmek amacıyla hayata geçirdiği "BAŞAK Projesi" devam ediyor. Proje kapsamında 2025 yılının ilk ayı itibarıyla toplamda 98 köy evi vatandaşa teslim edildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin kırsal kalkınmayı desteklemek, üretimi artırmak ve kaçak yapılaşmanın önüne geçmek amacıyla yöresel mimariye uygun olarak hayata geçirdiği Başkent Ankara Köy Evleri Projesi (BAŞAK) devam ediyor. Nüfusu 5 binin altında kalan 903 kırsal mahalleye hizmet vermeyi amaçlayan proje, özellikle kentten kırsala dönüş yapmak isteyen vatandaşlara teşvik sağlıyor.

11 farklı seçenek

Proje çerçevesinde Ankara evi mimarisini yansıtan ve 60 metrekareden 199 metrekareye kadar 11 farklı tipte ev tasarlandı. Vatandaşlar hem tek katlı hem de iki katlı seçeneklerden kendilerine uygun olanı seçebiliyor. Her bir tip, yöresel ihtiyaçlara uygun olarak tasarlanırken, vatandaşlar projelerin onay ve ruhsatlandırma süreçlerinden ücretsiz yararlanıyor.

Sekiz ev için çalışmalar devam ediyor

ABB Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı tarafından yürütülen BAŞAK Projesi kapsamında 2025 yılının ilk ayı itibarıyla toplamda 98 köy evi vatandaşa teslim edildi. En fazla teslim 20 proje ile Mamak'ta gerçekleşirken; Gölbaşı, Çubuk, Kalecik ve Keçiören ilçelerindeki sekiz projede çalışmalar devam ediyor.

Çizim ve onay süreçlerinden ücretsiz yararlanılabiliyor

Vatandaşlarla yapılan görüşmeler sonrası arazilerinin proje kapsamında olup olmadığına ilişkin ayrıntılı inceleme yapılarak, başvuru sürecine ilişkin gerekli bilgiler paylaşılıyor. Aplikasyon krokisi, imar çapı ve yol kotu belgelerini ilçe belediyesinden alan talipliler, resmi başvurularını tamamlamak üzere teknik ofise davet ediliyor. Seçtikleri tip projeye göre vaziyet planı çizilerek vatandaşa iletiliyor. Vatandaşlar, vaziyet planıyla zemin etüdü yaptırarak raporunu proje ekibine ilettikten sonra mimari, statik, mekanik, elektrik, peyzaj projeleri çizilerek ilgili ilçe belediyesinin onayına sunuluyor.

İlk defa Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan projeye başvuran vatandaşlar, çizim ve onay süreçlerinden ücretsiz yararlanabiliyor. Onaylı projelerini alan vatandaşlar, bağlı bulunduğu ilçe belediyesinden inşaat ruhsatını çıkartarak evini yapmaya başlayabiliyor. Projeden yararlanmak isteyen vatandaşlar, 0312 507 20 14 numaralı telefondan mesai saatleri içerisinde ayrıntılı bilgi alabilecek.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Ankara'da Kırsal Kalkınmayı Destekleyen BAŞAK Projesi Devam Ediyor - Son Dakika

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