Ankara\'da Kuzular Annelerini Buldu

Yerel

Ankara'da sütten kesilmeyen kuzular meraya gitmeden önce beslenmek için yüzlerce koyunun içerisinden annesini buldu.

Ankara'nın Bala ilçesi Kesikköprü Mahallesi'nde, meraya otlamaya gitmeden önce süt kuzuları ile koyunların buluşması dron ile görüntülendi. Sütten kesilmeyen kuzular, geceleri annelerinden ayrılarak ayrı ağıllarda tutuluyor. Emzirmeleri için anneleri ile buluşmak üzere besiciler tarafından sabahın erken saatlerinde ağıllardan çıkarılan kuzular, kokusu ve sesi sayesinde yüzlerce koyun arasından annelerini buluyor.

"Nereden baksan 20-30 sene içerisindeyiz"

Sadece hayvancılıkla geçimlerini sağladıklarını söyleyen Ziya Özçelik, "Doğdum doğalı içerisindeyim. Nereden baksan 20-30 sene içerisindeyiz. Baba mesleği, bırakamadık. Sadece hayvanlarla geçimimizi sağlıyoruz. Ondan gelen gelirle ihtiyaçlarımızı karşılıyoruz. Bu sene hayvancılık iyiydi. Koyunlar rahat kuzuladı. Meramız pek yok o yüzden biraz zorluk çekiyoruz" diye konuştu.

"400 koyunum vardı, 300 tanesi yavruladı"

Bu sene yavru sayısının iyi olduğunu söyleyen hayvan sahibi Ziya Özçelik, "400 koyunum vardı, 300 tanesi yavruladı. En 70-80 tanesi daha duruyor. Herhalde bu ayın içerisinde onlar da yavrular. Bu sene ikiz oranı biraz daha fazla. Koyunun kuzulamasında bu sene sıkıntı olmadı, hastalık görmedi. Her sene bir ishal hastalığına yakalanıyor, aşısını yaptığımız halde. Bu sene rahat kuzuladı. Bu işi seven kişi yapar, para için yapamazlar. Para için yapan kişi aldığı zaman satar. Seven kişi mücadele eder. Koyun hemen sana para kazandırmaz. Onunla mücadele etmen lazım" ifadelerini kullandı.

Çocuklarını her ne kadar okutmak istese de onların da bu işe meraklı olduğunu söyleyen Özçelik, çocukların sürekli yavrular hakkında soru sorduğunu ve onlarla ilgilendiklerini anlattı.

"Kendin gidersen zorluğu var çoban olursa fazla bir zorluğu olmaz"

Koyunların bakımı hakkında konuşan Özçelik, "Kendin gidersen zorluğu var çoban olursa fazla bir zorluğu olmaz. Mera olursa 500 koyuna da değil 1000 koyuna da bakarsın. Yeter ki mera olsun. Gelecekteki planlarım böyle gider. Sayıyı azaltırım. 500 yapıyorsam 300 yaparım, 300 yapıyorsam 150 yaparım fazlası olmaz yani" dedi. - ANKARA