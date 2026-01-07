Hayvanseverlerden metroda belediye görevlilerince öldürüldüğü iddia edilen köpek için ABB'ye tepki - Son Dakika
Hayvanseverlerden metroda belediye görevlilerince öldürüldüğü iddia edilen köpek için ABB'ye tepki

07.01.2026 23:06  Güncelleme: 23:16
Ankara'da bir metro istasyonunda, belediye görevlileri tarafından öldürüldüğü iddia edilen 'Matmazel' isimli köpek için hayvanseverler bir araya gelerek Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni eleştirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı ve köpeğe zarar verdiği iddia edilen görevliler geçici olarak görevden alındı.

Ankara'da metro istasyonunda belediye görevlileri tarafından öldürüldüğü iddia edilen 'Matmazel' isimli köpek için olayın olduğu yerde bir araya gelen hayvanseverler, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne tepki gösterdi.

Yenimahalle'de yer alan Demetevler Metro İstayonu'nda belediye görevlileri tarafından darbedildiği ve yürüyen merdivenlere sıkıştırıldığı iddia edilen 15 yaşındaki 'Matmazel' isimli dişi köpek, yapılan müdahalelere rağmen telef oldu. Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne (ABB) yapılan ihbarlar üzerine belediye tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında köpeği darbettiği ileri sürülen görevliler geçici olarak görevinden uzaklaştırıldı. Olayın yaşandığı istasyonun önünde bir araya gelen hayvanseverler ise, yaptıkları basın açıklamasında ABB'nin olayla ilgili şeffaf şekilde hareket etmediğini ve ihmali olduğunu ileri sürdüler.

"Bütün sorumluların hak ettiği cezayı almasını istiyoruz"

Haydar Özkan, grup adına yaptığı açıklamada, "Matmazel'i darbederek, metrodan çıkartılırken ölümüne neden olduğu iddia edilen kişilerin ve onlara bu cesareti veren, talimatı veren başkandan başlamak üzere bütün sorumluların hak ettiği cezayı almasını istiyoruz. Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne de soruyoruz. 10 ayda toplanan 41 bin 142 köpeğin 17 bin 790'ının öldüğü bildirilmektedir. Bu veri, toplanan köpeklerin yüzde 42'lik bölümüne tekabül etmektedir. 10 ayda 41 bin köpek topluyorsunuz, 17 bin 790'ı ölüyor. Bu da topladığınızın yüzde 42'sine tekabül ediyor yaklaşık olarak. Peki bu katliam değil de nedir. Bir tane can için bu kadar insan burada. Çocuklar burada, yaşlılar, gençler, herkes burada. Peki ya bu İl Özel İdare barınaklarında, belediye barınaklarında katledilen hayvanların hesabını kim verecek? Katledilen hayvanların vebalini nasıl vereceksiniz?" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Hayvan Hakları, Ankara, Yerel, Son Dakika

