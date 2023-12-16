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Ankara'da Mevlana anma töreni düzenlendi

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Mevlana'nın 750'inci vuslat yıl dönümü nedeniyle anma töreni düzenledi. Tiyatro ekibi tarafından oratoryo gösterisi ve semazen gösterisi yapıldı.

Ankara\'da Mevlana anma töreni düzenlendi
16.12.2023 - 12:47,  Güncelleme: 12:50
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Ankara Büyükşehir Belediyesi, Mevlana'nın 750. vuslat yıl dönümü dolayısıyla Gençlik Parkı Kültür Merkezi Necip Fazıl Salonu'nda düzenlenen anma törenine ev sahipliği yaptı. Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı Kadın ve Aile Şube Müdürlüğüne bağlı Dikmen Kadın Lokalleri üyelerinden oluşan tiyatro ekibi, Mevlana şiirlerinden oluşan oratoryo gösterisi sergilerken,  program semazen gösterisi ile devam etti.

Ülke tarihini ve kültürünü dünyaya tanıtmayı amaçlayan Ankara Büyükşehir Belediyesi, 750. vuslat yıl dönümü dolayısıyla anma töreni düzenledi.

Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından Gençlik Parkı Kültür Merkezi Necip Fazıl Salonu'nda gerçekleştirilen anma törenine Başkentliler yoğun ilgi gösterdi.

DOSTLUK, SEVGİ VE BİRLİKTELİK: HZ. MEVLANA SAYGIYLA ANILDI

Dostluk, sevgi ve birliktelik teması içeren anma programında Başkentteki Kadın Lokali üyeleri, Mevlana'yı saygıyla andı.

Kadın ve Aile Şube Müdürlüğü Kadın Lokalleri Koordinatörü Ümmühan Dumrul, vatandaşların göstermiş olduğu yoğun ilgiden dolayı memnuniyetini dile getirerek, "Sevgi ve hoşgörü temsilcisi olan Hz. Mevlana'nın 750. vuslat yıl dönümü dolayısıyla burada toplanmış bulunuyoruz. Ankara Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı olarak kadın lokallerinin düzenlemiş olduğu şiir dinletisi ve semazen gösterisi ile vatandaşlarımızla bir araya geldik. Sevginin, dostluğun ve hoşgörünün bir arada paylaşıldığı güzel bir etkinlik oldu. Katılımlarından dolayı herkese çok teşekkür ediyorum. Emeklerinden dolayı tüm kadın lokali personellerimize de gönülden şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.

Kaynak: İHA
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