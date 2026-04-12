Ankara'da Nezaket Haftası Vurgusu

12.04.2026 13:28
Vali Şahin, akran zorbalığına ve olumsuz iletişim örneklerine dikkat çekerek empati ve saygıyı vurguladı.

Ankara Valisi Vasip Şahin, Nezaket Haftası'na ilişkin yayımladığı mesajında, özellikle çocuklar ve gençler arasında zaman zaman karşılaşılan akran zorbalığı ile dijital ortamlardaki olumsuz iletişim örneklerinin; empati, saygı ve anlayış temelli bir yaklaşımın güçlendirilmesi gerektiğini ortaya koyduğunu söyledi.

Ankara Valisi Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, nezaketin bireyler arasındaki bağı güçlendiren, toplumsal güven duygusunu pekiştiren ve ortak yaşam kültürünün en önemli dayanaklarından biri olan temel bir değer olduğunu kaydetti.

Şahin, şu ifadelere yer verdi:

"Toplumsal hayatın huzur, saygı ve karşılıklı anlayış temelinde güçlenmesine katkı sunan bu anlayışı pekiştirmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen Nezaket Haftası'nı, Cumhuriyetimizin başkenti Ankara'da idrak etmenin memnuniyetini yaşıyoruz. Günümüzde iletişim biçimlerinin hızla değişmesiyle birlikte kullanılan dilin ve sergilenen tutumların önemi daha da artmıştır. Özellikle çocuklarımız ve gençlerimiz arasında zaman zaman karşılaşılan akran zorbalığı ile dijital ortamlardaki olumsuz iletişim örnekleri, empati, saygı ve anlayış temelli bir yaklaşımın güçlendirilmesi gerektiğini açıkça ortaya koymaktadır. Bu yönüyle Nezaket Haftası; yalnızca bir farkındalık çalışması değil, aynı zamanda toplumsal değerlerimizi yeniden hatırlatan önemli bir imkandır. Nezaketin hayatın her alanına yansıması, belirli bir zaman dilimiyle sınırlı kalmamalı; eğitimden sosyal yaşama kadar her alanda kalıcı bir davranış kültürüne dönüşmelidir. İnanıyoruz ki küçük bir tebessüm, içten bir selam ve saygılı bir yaklaşım, bireylerin hayatında olduğu kadar toplumun genelinde de güçlü ve kalıcı etkiler oluşturacaktır." - ANKARA

Kaynak: İHA

