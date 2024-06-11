Ankara'da APS Peşaver terör saldırısı şehitleri için anma töreni düzenlendi - Son Dakika
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Yerel

Ankara'da APS Peşaver terör saldırısı şehitleri için anma töreni düzenlendi

Pakistan Genelkurmay Başkanı ve Pakistan Büyükelçisi, Ankara'daki APS Peşaver Şehitleri Anıtı'nı ziyaret ederek terör saldırısında hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulundu. Büyükelçi, Türklere teşekkür ederek terörle mücadelede kararlılıklarının arttığını belirtti. Keçiören Belediye Başkanı da Pakistan'la dayanışmayı vurgulayarak terör saldırısını kınadı. Programın sonunda çelenk konuldu.

11.06.2024 19:10
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Ankara'da Pakistan'daki APS Peşaver terör saldırısı şehitleri için anma töreni düzenlendi.

Pakistan Genelkurmay Başkanı ve Pakistan Askeri Nişan-ı İmtiyaz Madalyası sahibi Orgeneral Sahir Shamshad Mirza ve Pakistan Büyükelçisi Yousaf Junaid, Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'la birlikte 2014'te Pakistan'ın Peşaver kentindeki Ordu Devlet Okulu'na (APS) yapılan terör saldırısında şehit olan okul çocukları ve personel için saygı duruşunda bulunmak üzere Ankara'daki APS Peşaver Şehitleri Anıtı'nı ziyaret etti.

Büyükelçi Junaid, yaptıkları dayanışma ve terörizm nedeniyle kaybedilen değerli canların anısını canlı tutmaları nedeniyle Türklere teşekkür etti. Pakistan'ın en büyük zulmü APS Peşaver'e düzenlenen küstah ve şiddetli terör saldırısıyla yaşadığını belirten Junaid, o günden bu yana terörle mücadele kararlılıklarının daha da güçlendiğini, silahlı kuvvetlerinin teröre karşı başarılı operasyonlar yürüttüğünü kaydetti.

Yasa dışı Hindistan işgali altındaki Jammu ve Keşmir'deki (IIOJK) duruma da değinen Junaid, IIOJK'da devam eden zulümler dikkate alınmadan terörizm tanımının eksik olduğunu belirtti. Keşmir konusundaki ilkeli duruşları ve Keşmir halkının devredilemez kendi kaderini tayin etme hakkına verdikleri destek için Türkiye Cumhuriyeti Devleti Cumhurbaşkanı ve halkına teşekkür etti.

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan da Türkiye'nin Pakistan'la güçlü dayanışmasını yineledi.

Pakistan'daki terör saldırısını kınayan Özarslan, "Hiçbir şey bu kadar vahşi ve insanlık dışı bir eylemi haklı çıkaramayacak. Türkiye halkı, terörle mücadele başta olmak üzere hayatın her alanında Pakistanlı kardeşlerinin yanında olmaya devam edecek" dedi.

Programın sonunda Pakistan Birleşik Kuvvet Komutanları Komitesi (CJCSC) Genelkurmay Başkanı Orgeneral Sahir Shamshad Mirza, Büyükelçi Yousaf Junaid, Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan ve diğer katılımcılar APS şehitleri anıtına çelenk koydu. - ANKARA

Kaynak: İHA

Pakistan, Peşaver, Ankara, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ankara'da APS Peşaver terör saldırısı şehitleri için anma töreni düzenlendi - Son Dakika


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