Ankara'da teleferik işletmesi süresiz olarak kapatıldı - Son Dakika
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Ankara'da teleferik işletmesi süresiz olarak kapatıldı

Ankara\'da teleferik işletmesi süresiz olarak kapatıldı

Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü, mahkemenin imar planının iptaline karar verilmesi sebebiyle yeni bir düzenleme yapılana dek teleferik işletmesinin süresiz olarak kapatıldığını açıkladı.

26.04.2024 23:13  Güncelleme: 23:15
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Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü, mahkemenin imar planının iptaline karar verilmesi sebebiyle yeni bir düzenleme yapılana dek teleferik işletmesinin süresiz olarak kapatıldığını açıkladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü Resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Mimarlar Odası tarafından 2013 yılında Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne açılan sonuçlanmış olup mahkemenin imar planının iptaline karar verilmesi sebebiyle yeni bir düzenleme yapılana dek teleferik işletmemiz süresiz olarak kapatılmıştır. Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması adına ulaşım hizmetimiz, ayın güzergahta 217 numaralı hatta konulacak ek otobüs seferleri ile sürdürülecektir" ifadeleri yer aldı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ankara'da teleferik işletmesi süresiz olarak kapatıldı - Son Dakika

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