Ankara'da Yapracık'ta Aile Yaşam Merkezi Hizmete Açılıyor - Son Dakika
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Ankara'da Yapracık'ta Aile Yaşam Merkezi Hizmete Açılıyor

Ankara\'da Yapracık\'ta Aile Yaşam Merkezi Hizmete Açılıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından Etimesgut ilçesinde yapılan Aile Yaşam Merkezi, bayram sonrası hizmet vermeye başlayacak. Merkezde birçok sosyal donatı bulunuyor.

22.05.2024 12:49  Güncelleme: 12:53
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Ankara Büyükşehir Belediyesinin (ABB) Etimesgut ilçesi Yapracık mevkisinde yapımını tamamladığı Etimesgut Aile Yaşam Merkezi (AYM), bayram sonrası hizmet vermeye başlıyor. AYM'de Gençlik Merkezi'nden Kadınlar Lokali'ne, sanat atölyelerinden havuza kadar birçok sosyal donatı yer alıyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından Yapracık halkının talepleri doğrultusunda açılan Etimesgut Aile Yaşam Merkezi, Atayurt Mahallesi'nde kısa süre içinde hizmete başlayacak. Etimesgut AYM bünyesinde kreş, bay ve bayan havuzu, buhar odası, sauna, çocuk oyun alanı, kadınlar lokali, bay ve bayan fitness, pilates salonu, kafeterya, sanat atölyesi, bireysel çalışma ve etüt sınıfları, soru çözüm sınıfları ve kütüphane bulunuyor.

Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesinde kurulan Etimesgut AYM'de eğitim, kültür, sanat ve spor branşlarında çeşitli faaliyet, etkinlik ve aktiviteler gerçekleştirilecek. 7 bin metrekare alan üzerine inşa edilen üç katlı merkez, bayram sonrası üye alımlarının başlamasıyla birlikte hizmet vermeye başlayacak.

Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Doç. Dr. Serkan Yorgancılar, "Aile Yaşam Merkezimizde kreşimiz, çocuk etkinlik merkezimiz, kadın ve erkekler için yüzme havuzlarımız var. Yine kadın ve erkekler için iki ayrı fitness salonumuz var. En üst katta çok keyifli bir sessiz kütüphanemiz ve çalışma alanlarımız, ayrıca kafemiz mevcut. LGS-YKS kurslarından İngilizce kurslarına kadar bütün alanlarda tüm öğrencilere hafta sonları da dahil olmak üzere merkezimiz açık olacak. Girişte bütün vatandaşlarımıza hizmet vereceğimiz Halk Ekmek Büfemiz var. Kısa bir süre içerisinde öğrenci kabullerine ve hizmetlerine başlayacağız" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ankara'da Yapracık'ta Aile Yaşam Merkezi Hizmete Açılıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara'da Yapracık'ta Aile Yaşam Merkezi Hizmete Açılıyor - Son Dakika
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