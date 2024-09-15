Ankara'da 'Yıldızların Altında Yeşilçam Geceleri' Sezon Finali Yaptı - Son Dakika
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Ankara'da 'Yıldızların Altında Yeşilçam Geceleri' Sezon Finali Yaptı

Ankara\'da \'Yıldızların Altında Yeşilçam Geceleri\' Sezon Finali Yaptı

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve Türk sinemasının unutulmaz filmlerinin gösterildiği 'Yıldızların Altında Yeşilçam Geceleri', 'Hababam Sınıfı' serisiyle sezon finalini yaptı. Etkinlik, katılımcılardan yoğun ilgi gördü ve gelecek yaz için geliştirilerek devam edeceği belirtildi.

15.09.2024 12:42  Güncelleme: 12:44
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Başkentlileri ücretsiz kültür sanat etkinlikleri ile buluşturan Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği "Yıldızların Altında Yeşilçam Geceleri" Türk sinemasının unutulmaz filmlerinden "Hababam Sınıfı" serisiyle sezon finali yaptı.

Ankara Büyükşehir Belediyesinin izleyenleri nostaljik bir yolculuğa çıkaran açık havada sinema etkinlikleri bu yaz son kez seyircilerle buluştu.

Başkentliler tarafından büyük ilgiyle takip edilen "Yıldızların Altında Yeşilçam Geceleri" sonbaharın gelmesiyle birlikte sezon finali yaptı.

"Gelecek yaz görüşmek üzere"

"Sandalyeni Kap Gel" sloganıyla düzenlenen ve yaz boyunca her hafta Türk sinemasının unutulmaz filmlerinin gösterildiği açık hava sineması etkinliği, "Hababam Sınıfı" serisiyle sona erdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesinin kış sezonunda da kültür ve sanat etkinlikleri düzenlemeye devam edeceğini belirten Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı Kültür Etkinlikleri Şube Şefi Celal Akbaş şöyle konuştu:

" Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere miras olarak bıraktığı Atatürk Orman Çiftliği Doğal Yaşam Parkı'nda 20 Temmuz'dan bugüne kadar her cumartesi gecesi 'Yıldızların Altında Yeşilçam Geceleri' adı altında nostaljik filmlerle Ankaralı sanatseverlerle buluştuk. Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı olarak Ankaralılar için ilk kez organize ettiğimiz bu etkinliğin önümüzdeki yaz kapsamını ve içeriğini geliştirerek bir gelenek haline getirmek istiyoruz. Ankaralılara göstermiş olduğu yoğun ilgiden dolayı teşekkür ediyor 'gelecek yaz görüşmek üzere' diyoruz."

Başkentlilerden Büyükşehir'e teşekkür

Atatürk Orman Çiftliği Doğal Yaşam Parkı'na gelerek sinema keyfi yaşamak ve ailesi ile birlikte keyifli vakit geçirmek isteyen Başkentliler, temmuz ayında başlayan etkinliklerle yaz akşamlarına renk kattılar.

Açık havada sinema izleme etkinliğine katılan Başkentliler, Ankara Büyükşehir Belediyesine teşekkürlerini sundular. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ankara'da 'Yıldızların Altında Yeşilçam Geceleri' Sezon Finali Yaptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara'da 'Yıldızların Altında Yeşilçam Geceleri' Sezon Finali Yaptı - Son Dakika
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