Ankara Dijital Hayvanat Bahçesi Ramazan Bayramı\'nda Ziyaretçilere Açık

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) tarafından hizmete kazandırılan "Dijital Hayvanat Bahçesi" Ramazan Bayramı'nda da saat 10.00-17.30 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.
Ankara Büyükşehir Belediyesinin son teknolojiyle oluşturduğu ve kapsamıyla dünyanın en büyük dijital hayvanat bahçesi olma özelliğini taşıyan "Ankara Dijital Hayvanat Bahçesi"ni 3 Şubat 2024 tarihinden itibaren 150 bin kişi ziyaret etti.
Atatürk Orman Çiftliği Hayvanat Bahçesi'nin dijital olarak kazandırıldığı, evcil ve yaban hayvanların doğal ortamlarından koparılmadığı, kafeslere hapsedilmediği Ankara Dijital Hayvanat Bahçesi, Ramazan Bayramı tatilinde 10.00-17.00 saatleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak.
Çocuklar kadar yetişkinlere de hitap eden hayvanat bahçesinde hayvanlar alemini yakından tanıma fırsatı yakalayan ziyaretçiler, özel olarak hazırlanan otobüslerle dinozorların yaşamlarının canlandırıldığı eski çağlara yolculuk yaparak farkı bir deneyime sahip oluyor.
7'den 70'e başkentlilerden yoğun ilgi gören Dijital Hayvanat Bahçesi'nde; 110 ünite ve karma gerçeklik teknolojisini destekleyen 150'nin üzerinde hayvan türü sergileniyor. Hafta sonu ailesiyle birlikte hayvanat bahçesini ziyarete gelen vatandaşlardan Cenk Özdağ, yaptığı konuşmada, "Burayı sosyal medyada görmüştük, görünce de heyecanlanmıştık. Çünkü çocuklara hayvanları göstermek istiyoruz ama eziyet ediliyor çoğu yerde petshop gibi çeşitli yerlerde de hayvanları görüyorlar. Böyle güvenli bir ortamda ve ayrıntılı bir şekilde açıklamaların olduğu bir yerde görmeleri çok hoşumuza gitti. Çok büyük bir hizmet gerçekten. Böyle rahat erişilebilir bir yerde böyle bir hizmetin verilmesi harikulade bir şey" ifadesini kullandı.
Gözde Ceren isimli bir vatandaş ise yaptığı konuşmada, "Ankaralıyım ama İstanbul'da yaşıyorum. Çocuklarımı gezdirmek istedim. Daha önce Ankara'da gezecek bir yer ve çocuklarımıza gösterecek bir yer bulamıyorduk. Şimdi her şey çok değişmiş. Dijital Hayvanat Bahçesi'ni çok beğendik açıkçası, hayvanların hapsedilmediği, doğal yaşamlarını görebildiğimiz bütün detayları ile açıklanmış. Bende çocuğumda çok beğendik" diye konuştu. - ANKARA
Son Dakika › Yerel › Ankara Dijital Hayvanat Bahçesi Ramazan Bayramı'nda Ziyaretçilere Açık - Son Dakika
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