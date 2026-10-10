Ankara Gar Katliamı\'nın 11. yılında Elif Kanlıoğlu Arhavi\'de anıldı

Haber: Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN) - 10 Ekim 2015'te Ankara Gar Katliamı'nda yaşamını yitiren üniversite öğrencisi ve Emek Gençliği üyesi Elif Kanlıoğlu, Artvin'in Arhavi ilçesinde mezarı başında anıldı.

10 Ekim 2015'te Ankara Garı'nda düzenlenen barış mitingine yönelik bombalı saldırıda hayatını kaybeden üniversite öğrencisi ve Emek Gençliği üyesi Elif Kanlıoğlu, katliamın 11. yılında Arhavi'de mezarı başında anıldı.

Anmaya Elif Kanlıoğlu'nun annesi Öznur Kanlıoğlu ve babası Ümit Kanlıoğlu'nun yanı sıra Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Çervatoğlu, eski CHP'nin Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu, EMEP, SOL Parti, TİP, YENİ Parti, DEM Parti, Halkevleri temsilcileri ve Arhavililer katıldı.

Anmada, 10 Ekim Ankara Gar Katliamı'nda hayatını kaybeden 103 kişi anılırken barış, demokrasi, özgürlük, eşitlik ve adalet mücadelesinin sürdürüleceği vurgulandı.

"10 EKİM'İ SADECE BİR YAS GÜNÜ OLARAK HATIRLAMAK YETMEZ"

Elif Kanlıoğlu'nun mezarı başında düzenlenen anmanın sunumunu yapan Elif Karakaş, konuşmasında 10 Ekim'in yalnızca bir yas günü olarak hatırlanmasının yeterli olmadığını belirterek şunları söyledi:

"Burada yalnızca acımızı paylaşmak için bulunmuyoruz. Çünkü 10 Ekim'i sadece bir yas günü olarak hatırlamak bize yetmez. 10 Ekim'i unutmamak, aynı zamanda bazı soruları ısrarla sormak demektir. 103 insan barış için Ankara'ya geldi. Barışın, kardeşliğin ve bir arada yaşama umudunun sesini yükseltmek istedi ama bir daha evlerine dönemedi. ve biz bugün de hala soruyoruz: Bu insanlar neden korunamadı? O gün yaşananlar tüm gerçekliğiyle ortaya çıkarıldı mı?"

Elif Kanlıoğlu'nun annesi Öznur Kanlıoğlu, konuşmasında yaşadığı acıyı şöyle dile getirdi:

"Dün mezarına geldim, mezarını temizlemek için. Toprağını eşeledim. On gün önce de babamı gömdüm toprağa. Yani evladını toprağa koymak, üstünü süslemek yine bize düşüyor. Dünya, Türkiye çok kötü günler içinde. Savaş hala devam ediyor. Aslında konuşacak çok şeyim var. Heyecanlanıyorum, söyleyemiyorum. Kusuruma bakmayın"

"SAVAŞA KARŞI BARIŞI SAVUNMAK İÇİN ORADAYDILAR"

EMEP Arhavi İlçe Başkanı Hamdi Gökdeniz, 10 Ekim Gar Katliamı'nın 11. yılında Elif Kanlıoğlu'nun şahsında hayatını kaybeden 103 kişiyi anmak için bir araya geldiklerini belirterek şunları söyledi:

"Hoş geldiniz. Bugün burada 10 Ekim Gar Katliamı'nın 11. yılında Elif Kanlıoğlu şahsında kaybettiğimiz 103 canımızı anmak için bir aradayız. Elif arkadaşımız o gün Ankara Garı'na neden gitmişti? Savaşa karşı barışı savunmak için, emeğin hakkı için, demokrasi, özgürlük ve kardeşlik için. Onlar farklı düşüncelerden, farklı örgütlerden, farklı hayatların içinden gelmişlerdi. Ama o gün aynı meydanda, aynı umut etrafında buluştular. Barış istiyorlardı ve IŞİD çetelerinin canlı bombalarıyla aramızdan koparıldılar."

"UNUTMUYORUZ, UNUTTURMUYORUZ"

TİP Arhavi İlçe Başkanı Osman Özşalap, katliamı unutmayacaklarını ve unutturmayacaklarını vurgulayarak şöyle konuştu:

"Kanlı eylemi asla unutmuyoruz, unutturmuyoruz, unutmayacağız! Asla teslim olmayacağız! Sonsuza dek var olduğumuz müddetçe eşitlik, özgürlük, kardeşlik ve adalet mücadelemiz, emek mücadelemiz devam edecek."

"ANADOLU TARİHİ, İSYAN VE DİRENİŞLER TARİHİDİR"

Halkevleri adına konuşan Kamil Ustabaş, "Elif'in dostları, hemşehrileri, yoldaşları, arkadaşları Elif'in şahsında yüzleri anıyor. Anadolu tarihi ne kadar katliamlar tarihi ise bir o kadar da isyan ve direnişler tarihidir. Mahirleri Kızıldere'de öldürenler, Kızıldere'de katledenler bu mücadeleyi sonlandıracağını düşünüyordu ama Kızıldere'den Türkiye'nin dört bir yanında direnişler ve isyanlar gelişti" diye konuştu.

"ELİF VE 102 YOLDAŞIMIZIN MÜCADELESİNİ BİLMELİYİZ"

Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Çervatoğlu, 10 Ekim'de Ankara'da bir araya gelen insanların barış, eşitlik, özgürlük ve adil bir paylaşımın olduğu bir ülke özlemi taşıdığını belirtti.

Çervatoğlu, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Bugün geldiğimiz noktada farklı mı? Kuşak olarak baktığımız zaman 12 Eylül askeri faşist darbesi bugünü aratır noktada. Yani bugün en güvendiğimiz kurumlardan biri yargı olması gerekirken oraya da güvenemiyorsunuz. Hakkınızı savunmayı geçtim, size yapılan bir saldırı olduğu zaman bile o saldırıyı geri çekilerek kabullenmek zorunda kalıyorsunuz.

Eğer bugün barışı konuşacaksak Elif ve 102 yoldaşımızın, aynı düşüncede olmasak bile bir özlem için, barış ve insanlık için bir araya gelenlerin mücadelesini bilmeliyiz. Dün bize zulmedenlerin, barış masası kuruyorum deyip sonrasında masayı yıkanların bugün de aynı oyunlarla iktidarda olduğunu unutmadan onlara karşı mücadele etmemiz lazım."