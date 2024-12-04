Ankara İtfaiyesi 300 Yeni İtfaiye Memuru Alımına Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Ankara İtfaiyesi 300 Yeni İtfaiye Memuru Alımına Başladı

Ankara İtfaiyesi 300 Yeni İtfaiye Memuru Alımına Başladı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, liyakat usulü ile 300 itfaiye erini işe almak için mülakat sürecine başlamıştır. 18-22 Kasım 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek mülakatlar Ankara İtfaiyesi'nin İskitler merkez istasyonunda yapılmaktadır.

04.12.2024 16:28  Güncelleme: 16:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından alımı gerçekleştirilecek 300 itfaiye memuru için mülakat sürecine başlandı.

ABB İtfaiye Daire Başkanlığı, liyakat usulü ile 300 kişilik itfaiye erini bünyesine dahil etmek için fiziki yeterlilik, araç kullanma ve sözlü sınav sürecini başlattı. Türkiye'nin dört bir tarafından gelen Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümü'nden mezun olan 500 aday, uygulamalı sınav parkurunda ve mülakatta geleceğin en donanımlı itfaiye eri olabilmek için ter döküyor.

18-22 Kasım 2024 tarihleri arasında başvuruları tamamlanan itfaiye eri alımlarının mülakat süreci Ankara İtfaiyesi'nin İskitler'de bulunan merkez istasyonu içerisinde pentatlon, araç kullanımı ve sözlü sınav süreci ile 15 gün boyunca devam edecek.

"Yeni personel alımıyla da personel gücümüzü artırıyoruz"

Yeni personel istihdam ederek her geçen gün Ankara İtfaiyesi'nin güçlendirileceğine dikkati çeken İtfaiye Daire Başkanı Ali Levent Çeri, "Ankara İtfaiye'mizin araç filosunu yüzde 90 oranında genişlettik, yeni itfaiye istasyonları açtık şimdi de yeni personel alımıyla da personel gücümüzü artırıyoruz. Liyakat esaslı personel alımımıza devam ediyoruz. Bin 500 adayın başlayan mülakatlarında pentatlon, araç kullanımı ve mesleki bilgilerinin ölçümü ile sınava başladık. İtfaiye personel ailemizi güçlendirmek için yaptığımız sınava ülkemizin her yerinden İtfaiye Meslek Yüksekokulu mezunu gencimiz katılıyor" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Belediye, 3-sayfa, İtfaiye, ankara, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ankara İtfaiyesi 300 Yeni İtfaiye Memuru Alımına Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:23 “Suya yüzde 50 indirim yapacağım“ vaadiyle göreve gelen belediye başkanı yüzde 50 zam yaptı "Suya yüzde 50 indirim yapacağım" vaadiyle göreve gelen belediye başkanı yüzde 50 zam yaptı
16:12 İstanbul’un yeni emniyet müdürü Selami Yıldız oldu İstanbul'un yeni emniyet müdürü Selami Yıldız oldu
15:35 Esad’ın askerleri zorda Kadın kılığına girerek kaçmaya çalışıyorlar Esad'ın askerleri zorda! Kadın kılığına girerek kaçmaya çalışıyorlar
15:26 Yerlikaya’dan dikkat çeken göçmen açıklaması: Adres tahkikatı yaptık, 150 bin 327 Suriyeliyi bulamadık Yerlikaya'dan dikkat çeken göçmen açıklaması: Adres tahkikatı yaptık, 150 bin 327 Suriyeliyi bulamadık
15:01 Yerlikaya: Van Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan’ın seçilme haklarının bulunmadığı kesinleşti Yerlikaya: Van Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan'ın seçilme haklarının bulunmadığı kesinleşti
22:37 ABD’den korkunç silah hamlesi: Ukrayna’ya verilen füzeler Rusya’nın en derinine isabet edecek ABD'den korkunç silah hamlesi: Ukrayna'ya verilen füzeler Rusya'nın en derinine isabet edecek
22:22 Fikret Orman, milyonların gözü önünde Ahmet Nur Çebi’nin taklidini yaptı Fikret Orman, milyonların gözü önünde Ahmet Nur Çebi'nin taklidini yaptı
22:15 Ebru Baki’nin Canlı Yayında İsim Karışıklığı: ’Fatih Portakal Beni Andı’ Ebru Baki'nin Canlı Yayında İsim Karışıklığı: 'Fatih Portakal Beni Andı'
22:04 Bakanlık sakıncalı ürünler listesini yayınladı: Sumak uygunsuz bulundu Bakanlık sakıncalı ürünler listesini yayınladı: Sumak uygunsuz bulundu
21:35 Turist kadından Türk erkekleri için olay sözler: Gözlerim bayram ediyor Turist kadından Türk erkekleri için olay sözler: Gözlerim bayram ediyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2024 17:52:32. #1.13#
SON DAKİKA: Ankara İtfaiyesi 300 Yeni İtfaiye Memuru Alımına Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.