Ankara İtfaiyesi 300 Yeni Memur Alıyor - Son Dakika
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Ankara İtfaiyesi 300 Yeni Memur Alıyor

Ankara İtfaiyesi 300 Yeni Memur Alıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, liyakat esasına dayalı 300 itfaiye memuru alımı için başvuru sürecini başlattı. Adaylar, 22 Kasım 2024 tarihine kadar başvuruda bulunabilecek.

21.11.2024 11:46  Güncelleme: 11:52
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Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nın liyakat esasına dayalı 300 itfaiye memuru alımı için başlayan başvuru süreci adayların yoğun ilgisiyle devam ediyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Ankara İtfaiyesi kadrosuna 300 itfaiye memuru almak üzere başvuru sürecini başlattı. Ankara İtfaiyesi'ne katılmak isteyen adayların 22 Kasım 2024 tarihine kadar "itfaiyebasvuru.ankara.bel.tr" adresindeki formu doldurarak, ilanda belirtilen diğer evraklarla birlikte Ankara İtfaiyesi yerleşkesine bizzat müracaat etmesi gerekiyor.

"Ankara İtfaiye'mizi güçlendireceğiz"

Yeni personel istihdam ederek Ankara İtfaiyesi'nin güçlendirileceğini belirten İtfaiye Daire Başkanı Ali Levent Çeri, "Yüzde 90 oranında güçlendirdiğimiz araç filomuz ve yeni istasyonlar açtığımız Ankara İtfaiye'mizin, personel istihdamına Sayın Başkanımız Mansur Yavaş'ın liyakat esaslı personel alım politikasıyla devam ediyoruz. Şu ana kadar 550 İtfaiye Meslek Yüksekokulu mezunu personeli istihdam ettik. Yine sadece alanlarından mezun gençlerin arasından seçeceğimiz 300 itfaiyeci ile Ankara İtfaiye'mizi güçlendireceğiz" ifadelerini kullandı.

Ankara İtfaiyesi kadrosuna katılmak isteyen adayların 22 Kasım 2024 tarihine kadar "itfaiyebasvuru.ankara.bel.tr" adresindeki formu doldurarak, ilanda belirtilen diğer evraklara birlikte Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığının Zübeyde Hanım Mahallesi Turgut Özal 2 Bulvarı No: 9 İskitler- Altındağ adresinde yer alan İtfaiye Daire Başkanlığı yerleşkesine bizzat müracaat etmesi gerekiyor. Sözlü ve uygulamalı sınav ise 2-18 Aralık tarihleri arasında aynı adreste gerçekleştirilecek.

Başkent örnek oluyor

İtfaiye memuru atanmak için Türkiye'nin dört bir tarafından gelerek başvuruda bulunan adaylar, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin liyakate dayalı istihdam politikasının diğer belediyelere de örnek olduğunu belirten Edanur Duran, düşüncelerini şu sözlerle ifade etti:

"Gerçekten liyakatli bir alım olacağını düşünüyorum. Birçok belediye ve il, Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümü'nden alım yapmıyor, sadece ön lisans şartı arıyor. Bu bölüm şartı konulması, ehliyet şartı konulması bizim için çok iyi oldu." - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ankara İtfaiyesi 300 Yeni Memur Alıyor - Son Dakika

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