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Ankara İtfaiyesi'nde Güvenlik Ön Plana Çıkıyor - Son Dakika
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Ankara İtfaiyesi'nde Güvenlik Ön Plana Çıkıyor

Ankara İtfaiyesi, son 4,5 yılda güvenlik ön plana alınarak 445 personel işe alırken, araç filosunu güncelledi ve yeni itfaiye istasyonları kurdu. Ayrıca, arama kurtarma çalışmalarında K-9 köpekleri de kullanılıyor.

Ankara İtfaiyesi\'nde Güvenlik Ön Plana Çıkıyor
09.01.2024 - 13:56,
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Ankara İtfaiyesi'nde güvenlik ön plana çıkartılarak, son 4,5 yılda 445 personel liyakat usulü ile işbaşı yaptı. 3 adet köpük kulesi, 7 adet yeni itfaiye istasyonu, 277 adet yeni itfaiye aracı, 24 adet rotfire isimli ilk müdahale aracı, 546 adet yangına ilk müdahale tankeri itfaiye envanterine dahil edildi. Ekibin kahramanlarından 'Çakıl' ve 'Rüzgar' isimli K-9 köpekleri de arama kurtarma çalışmalarında itfaiye erlerine eşlik ediyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, özverili çalışmaları ve zamanında müdahaleleri ile 7/24 toplum güvenliği için hizmet eden itfaiye teşkilatının profesyonel hizmetlerini daha da geliştirmek amacıyla çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Ankara İtfaiyesi'nin güçlendirilmesi kapsamında güvenlik ön plana alınarak, itfaiye bölümünden mezun 445 itfaiye personeli liyakat usulü ile işbaşı yaptı. İtfaiye teşkilatının araç filosu, son teknolojiye sahip ve çeşitli acil durum senaryolarına hızlı müdahale yapabilecek şekilde güncellendi. Yangın söndürme ve kurtarma operasyonları için özel olarak tasarlanmış 277 adet yeni itfaiye aracı, 7 adet yeni itfaiye istasyonu, 24 adet rotfire isimli ilk müdahale aracı, 546 adet yangına ilk müdahale tankeri ve 3 adet köpük kulesi itfaiye envanterine dahil edildi. Ekibin kahramanlarından 'Çakıl' ve 'Rüzgar' isimli K9 köpekleri de arama kurtarma çalışmalarına katılıyor.

30 yıl boyunca Ankara'nın tek köpük kulesi olarak görev yapan 93 model köpük kulesinin yanında 2022 yılında 1 adet köpük kulesi daha Ankara İtfaiyesi'ne kazandırıldı. ASO 2. Bölge ile yapılan iş birliği ile de 2 köpük kulesi Ankara İtfaiyesi'ne tahsis edildi.

Yeni modern 7 itfaiye istasyonu, son teknoloji ekipmanlar ve uzman personeliyle donatıldı. Nallıhan, Akyurt, Haymana, Bağlum ve Etimesgut'a yeni istasyonlar kazandırılırken, Çakırlar ve İncek'te inşa edilen istasyonlar, bu yıl hizmet vermeye başlayacak. Bu sayede, yangın, kurtarma ile diğer acil durum müdahaleleri daha etkili ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilebilecek.

Başkentin çevre ve merkez ilçelerinde güvenliği en üst düzeye çıkarmak ve hızlı müdahale kapasitesini artırmak amacıyla önemli yatırımlar yapılırken kırsal gönüllü itfaiyecilik faaliyetlerine de yer verildi. Kırsal Gönüllü İtfaiyecilik Projesi kapsamında; köyler, kırsal mahalleler ve merkeze uzak bölgelerde muhtemel bir yangına anında müdahale edilebilmesi amacıyla 546 adet yangına ilk müdahale tankeri kırsal mahallere dağıtıldı. Bin 170 vatandaşa, itfaiye ekipleri olay yerine ulaşana kadar yangına ilk müdahale ve tanker kullanma eğitimi verildi.

Özellikle, 6 Şubat 2023 tarihinde merkez üssü Kahramanmaraş olan depremde arama kurtarma çalışmalarına katılan K9 köpekleri Rüzgar, Çakıl ve arkadaşları adından söz ettiriyor. Türkiye'deki itfaiye teşkilatları arasında ilk defa Ankara İtfaiyesi bünyesinde kurulan su altı ve üstü arama kurtarma amirliği de hizmetlerine devam ediyor. - ANKARA

Kaynak: İHA
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