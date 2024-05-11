Ankara Kalesi\'nin restorasyon çalışmaları havadan görüntülendi

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Başkentin simgelerinden birisi olan Ankara Kalesi'nin duvarlarında meydana gelen çatlaklar için başlatılan restorasyon çalışmaları havadan görüntülendi.

Milattan önce 5'inci yüzyıla dayanan, Romalılar döneminde onarım gören Ankara Kalesi'nin duvarlarındaki çatlaklarda taş temizliği, derz ve tij çalışması yapılıyor. Yapılan restorasyon çalışmaları ise havadan görüntülendi.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanı Bekir Ödemiş, Ankara Kalesi'ndeki çalışma yetkisini belediyeye devredilmesinin ardından bölgede hem aydınlatma çalışmaları hem de güçlendirme çalışmaları başladıklarını söyledi.

2024 yılı içerisinde çalışmaların tamamlanacağı bilgisini veren Ödemiş, "Burası Ankara'yla özdeşleşen bir simgesel bir yapı. Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak bölgenin önemini hepimiz biliyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Milli Emlak ile yapmış olduğumuz yazışmalarla yetkiyi Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde devraldık. Devraldıktan sonra da yine bakanlığının hazırlamış olduğu koruma bölge kurulunca da onaylanmış projeye uygun çalışmalarımıza başladık. Bitirdiğimizde özellikle kale surlarının ön cephesindeki çatlaklar giderilecek" dedi.

İlk etapta Onlar da birinci etapta çatların onarımını tamamlamayı planladıklarını ifade eden Ödemiş, kaledeki sur çalışmalarının yanı sıran aydınlatma çalışmalarının da bu yıl içerisinde Ankara Kalesi'ni aydınlatmasını tamamlayacaklarını söyledi. - ANKARA