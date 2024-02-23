Ankara Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen ve geleneksel el sanatlarının izlerini taşıyan projeler üst düzey bürokratlar tarafından yerinde incelendi.
Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Sayın Oruç Baba İnan, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Sayın Celile Eren Ökten, Ankara Milletvekili Sayın Zeynep Yıldız, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Sayın Ahmet Şimşek, Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreter Emine Doğrukök ile Ajans ve ilçe halk eğitim merkezi yetkililerinin yer aldığı heyet; 21 Şubat tarihinde Altındağ ilçesinde yürütülen iki projede incelemelerde bulundu. Heyet ilk olarak "Geleneksel Ayakkabıcılık Zanaatı ile Kadın İstihdamının Desteklenmesi İçin Eğiticilerin Eğitimi Projesi" atölyesini ve satış ofisini ziyaret etti. Yemenia Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi tarafından yürütülen proje geleneksel el sanatlarının günümüze taşınması ve kadın istihdamının artırılması ile dikkat çekiyor. Üretim atölyesinde incelemelerde bulunan heyet, kadın girişimcilerden sürece ilişkin detaylı bilgi aldı. Görüşmelerde halk eğitim merkezleri ile iş birlikleri ve geleneksel el sanatlarının yenilikçi tasarım ve uygulamalarla yaşatılmasına yönelik tedbirler ele alındı.
Sof tarihi değeriyle yeniden gündemde
Programın sonraki bölümünde "Tiftik ve Sof Paydaş Toplantısı" gerçekleştirildi. İz Ankara Sanat Merkezinde yapılan toplantıda tarihi Sof Kumaşı'nın üretimi, yenilikçi yaklaşımlarla tasarlanması ve dünya pazarlarına tekrar sunulması için izlenecek yol haritası ele alındı. Toplantıda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında iş birliği ve yürütülecek olası programlar görüşüldü. Toplantının ardından heyet, Ankara Kalkınma Ajansının destekleriyle kurulan İz Ankara Sanat Merkezinde incelemelerde bulundu ve yetkililerden bilgi aldı. - ANKARA
Son Dakika › Yerel › Ankara Kalkınma Ajansı Destekli Projeler İncelendi - Son Dakika
Adli yargı hakim ve Cumhuriyet Savcısı adaylarının atamaları gerçekleştirildi. Adayların, Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanlığınca atanmasına ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı. Atama kararına göre 148 hakim ve savcının görev yeri değişti.
Ukrayna ordusu, Karadeniz yakınlarındaki Azak Denizi üzerinde uçan Rusya'ya ait A-50 tipi istihbarat uçağını düşürdü. Ukrayna sınır hattında istihbarat topladığı düşünülen uçağın havada vurulduğu ve düştükten sonra infilak ettiği anlara ait görüntüler de ortaya çıktı.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yerel seçimler öncesi Sancaktepe'de yaptığı konuşmasında ilk kez Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistemler açılışına Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu tarafından davet edildiğini söyledi. İmamoğlu, "Teşekkür ediyorum kendisine. Pazartesi oraya gideceğim. Şunun için gideceğim o açılışa: O bakanlık, o makamlar; onlar kadar benim. Benim makamım, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, benim kadar onların. Bunu onlara öğretene kadar, bunu her yerde anlatacağım" dedi.
BTK sayfasında paylaşılan bilgilere göre, popüler canlı yayın platformları arasında yer alan Twitch'e, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü kararıyla erişim engeli getirildi.
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Niğde'de kendisinden haber alınamayan 65 yaşındaki F.G. isimli kadın, evinde uyurken bulundu.
Mali Eylem Görev Gücü (FATF), kara para aklama ve terörizmin finansmanı konusunda belirlediği kriterleri, Türkiye'nin büyük ölçüde karşıladığı sonucuna vardı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek FATF'ın Türkiye kararını değerlendirerek, ''Ülkemizi gri listeden çıkarmak için teknik çalışmalarımızı başarıyla tamamladık. Haziran ayında yapılacak yerinde denetimle gri listeden çıkma süreci tamamlanmış olacak.'' ifadelerini kullandı.
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Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, Ankaragücü maçındaki hareketi nedeniyle tedbirsiz olarak PFDK'ye sevk edildi.
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