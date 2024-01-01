 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Ankara Keçiören Belediye Başkanı, Etlik Şehir Hastanesi'nde yeni yılın ilk bebeklerini ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi

Ankara Keçiören Belediye Başkanı, Etlik Şehir Hastanesi'nde yeni yılın ilk bebeklerini ziyaret etti

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, 2024'ü Etlik Şehir Hastanesi'nde dünyaya gelen yeni yılın ilk bebeklerini ve onların ailelerini ziyaret ederek karşıladı. Altınok, ailelere hayırlı olsun dileklerini ileterek, 2024'ü bebek sevinciyle karşılayan ailelerin mutluluğuna ortak oldu.

Ankara Keçiören Belediye Başkanı, Etlik Şehir Hastanesi\'nde yeni yılın ilk bebeklerini ziyaret etti
01.01.2024 - 16:42,
Abone Ol

Ankara'nın Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, 2024'ü Etlik Şehir Hastanesi'nde dünyaya gelen yeni yılın ilk bebeklerini ve onların ailelerini ziyaret ederek karşıladı.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok 2024 yılını, Etlik Şehir Hastanesi'nde dünyaya gelen yeni yılın ilk bebeklerini ve onların ailelerini ziyaret ederek karşıladı. Altınok, ailelere hayırlı olsun dileklerini ileterek, 2024'ü bebek sevinciyle karşılayan ailelerin mutluluğuna ortak oldu. Ziyarette, Kadın ve Doğum Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Çağanay Soysal ve hastane çalışanları da yer aldı.

Bebek sevinci yaşayan anne ve babalara hayırlı olsun dileklerini ileten Altınok, "Etlik Şehir Hastanemizde doğum yapan hanım kardeşlerimizi ve gözlerini dünyaya 2024'ün ilk dakikalarında açan bebeklerimizi ziyaret ettik. Rabbim anne ve babalarımıza, bebeklerimize mutlu, huzurlu ve sağlıklı bir yıl nasip etsin. Çocuklarımızın sağlıklı bir şekilde dünyaya gelmesi için gece gündüz çalışan doktorlarımıza ve sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Etlik Şehir Hastanesi, Turgut Altınok, Ankara, Bebek, Belediye, Yerel, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ankara Keçiören Belediye Başkanı, Etlik Şehir Hastanesi'nde yeni yılın ilk bebeklerini ziyaret etti - Son Dakika


17:45
Naci Görür'den Tunceli uyarısı: Bu fay kırılmaya ve 7 üzerinde deprem üretmeye hazır Naci Görür'den Tunceli uyarısı: Bu fay kırılmaya ve 7 üzerinde deprem üretmeye hazır
16:40
Alanya'da eşiyle tartışan şahıs, otomobili uçuruma itti Alanya'da eşiyle tartışan şahıs, otomobili uçuruma itti
16:34
Tunceli'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi Tunceli'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
15:47
İstanbul'da lapa lapa kar yağacak! Tarih bile belli İstanbul'da lapa lapa kar yağacak! Tarih bile belli
15:42
Haluk Levent, yeni yılı depremzedelerle karşıladı Haluk Levent, yeni yılı depremzedelerle karşıladı
15:29
Bölgede tansiyon yüksek! ABD ve Husiler arasındaki gerilim sürerken İran savaş gemisini Kızıldeniz'e gönderdi Bölgede tansiyon yüksek! ABD ve Husiler arasındaki gerilim sürerken İran savaş gemisini Kızıldeniz'e gönderdi
15:20
Japonya'da 7.6'lık depremin ardından tsunami böyle geldi Japonya'da 7.6'lık depremin ardından tsunami böyle geldi
15:14
Lokanta, restoran ve kafelerde fiyat listesi zorunluluğu başladı Lokanta, restoran ve kafelerde fiyat listesi zorunluluğu başladı

Son Dakika
17:45 Naci Görür'den Tunceli uyarısı: Bu fay kırılmaya ve 7 üzerinde deprem üretmeye hazır
16:40 Alanya'da eşiyle tartışan şahıs, otomobili uçuruma itti
16:34 Tunceli'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
15:47 İstanbul'da lapa lapa kar yağacak! Tarih bile belli
15:42 Haluk Levent, yeni yılı depremzedelerle karşıladı
15:29 Bölgede tansiyon yüksek! ABD ve Husiler arasındaki gerilim sürerken İran savaş gemisini Kızıldeniz'e gönderdi
15:20 Japonya'da 7.6'lık depremin ardından tsunami böyle geldi
15:14 Lokanta, restoran ve kafelerde fiyat listesi zorunluluğu başladı
14:51 Galata Köprüsü'ndeki Gazze yürüyüşüne 250 bin kişi katıldı
14:53 Köyde çıkan yangında 5 ev küle döndü, 2 kişi can verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.01.2024 18:12:53. #1.13#
SON DAKİKA: Ankara Keçiören Belediye Başkanı, Etlik Şehir Hastanesi'nde yeni yılın ilk bebeklerini ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement