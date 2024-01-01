Ankara Keçiören Belediye Başkanı, Etlik Şehir Hastanesi\'nde yeni yılın ilk bebeklerini ziyaret etti

Ankara'nın Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, 2024'ü Etlik Şehir Hastanesi'nde dünyaya gelen yeni yılın ilk bebeklerini ve onların ailelerini ziyaret ederek karşıladı.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok 2024 yılını, Etlik Şehir Hastanesi'nde dünyaya gelen yeni yılın ilk bebeklerini ve onların ailelerini ziyaret ederek karşıladı. Altınok, ailelere hayırlı olsun dileklerini ileterek, 2024'ü bebek sevinciyle karşılayan ailelerin mutluluğuna ortak oldu. Ziyarette, Kadın ve Doğum Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Çağanay Soysal ve hastane çalışanları da yer aldı.

Bebek sevinci yaşayan anne ve babalara hayırlı olsun dileklerini ileten Altınok, "Etlik Şehir Hastanemizde doğum yapan hanım kardeşlerimizi ve gözlerini dünyaya 2024'ün ilk dakikalarında açan bebeklerimizi ziyaret ettik. Rabbim anne ve babalarımıza, bebeklerimize mutlu, huzurlu ve sağlıklı bir yıl nasip etsin. Çocuklarımızın sağlıklı bir şekilde dünyaya gelmesi için gece gündüz çalışan doktorlarımıza ve sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA