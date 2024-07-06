Ankara Kent Konseyi 6. Genel Kurulunu Yapacak

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(ANKARA) - Ankara Kent Konseyi, yeni dönem için Genel Kurulu'nu, 7 Temmuz Pazar günü, Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde yapacak. Ankara Kent Konseyi (AKK) Genel Kurulu hakkında bilgiler veren Yürütme Kurulu Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, Ankara'da kente dair adanmışlıkların ortak akıl ve aynı seyirde buluştuğu bir katılımcılık kültürünü yaşandığını söyledi.

Katılımcılık kültürüyle bütünleştirilen Ankara Kent Konseyi (AKK) çalışmalarını rakamlarla anlatan Yılmaz,"Bundan 5 yıl önce kimsenin adını bilmediği, ne yaptığı bilinmeyen bir yapıdan, bugün 2 bin 500'ü aşkın bileşen ve on bine yaklaşan gönüllüsü ile 28 Çalışma Grubu ve 5 ayrı Meclisli bir yapıya ulaşan Ankara Kent Konseyi, 7 Temmuz Pazar günü saat 12.00'de, Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezinde, 6. Genel Kurulunu yapıyor. Özetle, geride bıraktığımız 5 yıllık sürede 100 binden fazla aktif yurttaş katılımının olduğu 6 binin üzerinde toplantı ve etkinlik, 15 bine yakın Meclis ve Çalışma Grubu gönüllüsü ile birlikte 25 milyon global etkileşim gerçekleşirken, 10 ulusal ve 3 uluslararası ödül, 120 tavsiye kararı alındı" dedi.

Ötekileşmeyen Ankara

Yılmaz, şöyle devam etti:

"Yola çıktığımız ilk günden bu yana 'Adımız Ankara, Andımız Ortak Akıl' ilkesinden hiç ayrılmadık. Bu kent için sözü olan herkesle hiç ayrımsız, kimseyi ötekileştirmeden birlikte yürüdük, yürüyoruz. Birbirimizi dinliyoruz. Kent için insan biriktirirken, geleceğe daha yaşanabilir bir kent bırakabilmenin çabasını sürdürüyoruz. Katılımcılık kültürünün yanında hesap verebilirlik, açık ve şeffaf yönetim anlayışının yerleşmesi adına, kentin bütün paydaşlarıyla kendimizi ve kentimizi planlıyoruz.

Spordan kültür ve turizme, çevre ve iklimden kırsal kalkınmaya, engelsiz bir kentten hayvan hakları dostluğuna, bir kentin ekonomik kalkınmasına, sosyokültürel etkileşimlere kadar her alanda kentin her noktasında projeler, üretime yönelik çalışmalar, sorunlara çözüm önerileri geliştiriyoruz.

Bu duyarlılığa sahip olup, farkındalık yaratmak isteyen herkesi, kim olursa olsun, bu ortak akılda buluşmaya çağırıyoruz."

"Bir araya gelmez denilenler'

AKK'nin artık, "Benim Ankara'm" diyenlerle neredeyse bir aile yapısına kavuştuğuna işaret eden Halil İbrahim Yılmaz, sözlerini şöyle tamamladı:

"'Belki biz abartıyoruz' dedik ama hayır, abartısız bir şekilde bunu yaşadık. Öyle ki, bir araya gelmez denen gruplar bir araya geldi, kent için kenetlendi, ortak çalışmalar yaptı, projeler geliştirdi, ortak akıl oluşturdu. Nitekim neredeyse bu anlamda tarihin bütün rekorları altüst edildi. Böylesine bir adanmışlık etrafında 2 bin 500 STK temsilcisi, Ankara Kent Konseyi bileşeni ve üyesi olarak 7 Temmuz Pazar günü, bir araya gelerek aynı masada toplanıyor."