Ankara Kent Konseyi 6. Genel Kurulunu Yapacak - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Ankara Kent Konseyi 6. Genel Kurulunu Yapacak

Ankara Kent Konseyi, yeni dönem için Genel Kurulu'nu, 7 Temmuz Pazar günü, Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde yapacak. Ankara Kent Konseyi (AKK) Genel Kurulu hakkında bilgiler veren Yürütme Kurulu Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, Ankara'da kente dair adanmışlıkların ortak akıl ve aynı seyirde buluştuğu bir katılımcılık kültürünü yaşandığını söyledi. AKK'nin 5 yıl içinde 2 bin 500 bileşen ve on bine yaklaşan gönüllüsü ile 28 Çalışma Grubu ve 5 ayrı Meclisli bir yapıya ulaştığını belirten Yılmaz, 6. Genel Kurulun 7 Temmuz Pazar günü yapılacağını ve geride bıraktıkları 5 yılda 100 binden fazla aktif yurttaş katılımının olduğu 6 binin üzerinde toplantı ve etkinlik gerçekleştirdiklerini ifade etti.

06.07.2024 17:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - Ankara Kent Konseyi, yeni dönem için Genel Kurulu'nu, 7 Temmuz Pazar günü, Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde yapacak. Ankara Kent Konseyi (AKK) Genel Kurulu hakkında bilgiler veren Yürütme Kurulu Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, Ankara'da kente dair adanmışlıkların ortak akıl ve aynı seyirde buluştuğu bir katılımcılık kültürünü yaşandığını söyledi.

Katılımcılık kültürüyle bütünleştirilen Ankara Kent Konseyi (AKK) çalışmalarını rakamlarla anlatan Yılmaz,"Bundan 5 yıl önce kimsenin adını bilmediği, ne yaptığı bilinmeyen bir yapıdan, bugün 2 bin 500'ü aşkın bileşen ve on bine yaklaşan gönüllüsü ile 28 Çalışma Grubu ve 5 ayrı Meclisli bir yapıya ulaşan Ankara Kent Konseyi, 7 Temmuz Pazar günü saat 12.00'de, Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezinde, 6. Genel Kurulunu yapıyor. Özetle, geride bıraktığımız 5 yıllık sürede 100 binden fazla aktif yurttaş katılımının olduğu 6 binin üzerinde toplantı ve etkinlik, 15 bine yakın Meclis ve Çalışma Grubu gönüllüsü ile birlikte 25 milyon global etkileşim gerçekleşirken, 10 ulusal ve 3 uluslararası ödül, 120 tavsiye kararı alındı" dedi.

Ötekileşmeyen Ankara

Yılmaz, şöyle devam etti:

"Yola çıktığımız ilk günden bu yana 'Adımız Ankara, Andımız Ortak Akıl' ilkesinden hiç ayrılmadık. Bu kent için sözü olan herkesle hiç ayrımsız, kimseyi ötekileştirmeden birlikte yürüdük, yürüyoruz. Birbirimizi dinliyoruz. Kent için insan biriktirirken, geleceğe daha yaşanabilir bir kent bırakabilmenin çabasını sürdürüyoruz. Katılımcılık kültürünün yanında hesap verebilirlik, açık ve şeffaf yönetim anlayışının yerleşmesi adına, kentin bütün paydaşlarıyla kendimizi ve kentimizi planlıyoruz.

Spordan kültür ve turizme, çevre ve iklimden kırsal kalkınmaya, engelsiz bir kentten hayvan hakları dostluğuna, bir kentin ekonomik kalkınmasına, sosyokültürel etkileşimlere kadar her alanda kentin her noktasında projeler, üretime yönelik çalışmalar, sorunlara çözüm önerileri geliştiriyoruz.

Bu duyarlılığa sahip olup, farkındalık yaratmak isteyen herkesi, kim olursa olsun, bu ortak akılda buluşmaya çağırıyoruz."

"Bir araya gelmez denilenler'

AKK'nin artık, "Benim Ankara'm" diyenlerle neredeyse bir aile yapısına kavuştuğuna işaret eden Halil İbrahim Yılmaz, sözlerini şöyle tamamladı:

"'Belki biz abartıyoruz' dedik ama hayır, abartısız bir şekilde bunu yaşadık. Öyle ki, bir araya gelmez denen gruplar bir araya geldi, kent için kenetlendi, ortak çalışmalar yaptı, projeler geliştirdi, ortak akıl oluşturdu. Nitekim neredeyse bu anlamda tarihin bütün rekorları altüst edildi. Böylesine bir adanmışlık etrafında 2 bin 500 STK temsilcisi, Ankara Kent Konseyi bileşeni ve üyesi olarak 7 Temmuz Pazar günü, bir araya gelerek aynı masada toplanıyor."

Kaynak: ANKA

Halil İbrahim Yılmaz, Kent Konseyi, Ankara, Sivil Toplum, Etkinlik, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ankara Kent Konseyi 6. Genel Kurulunu Yapacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:29 Fatih Terim’den ’’En çok hangi oyuncuları beğeniyorsunuz’’ sorusuna bomba yanıt Fatih Terim'den ''En çok hangi oyuncuları beğeniyorsunuz?'' sorusuna bomba yanıt
18:03 Merih’e sahip çıktı Marco van Basten, ceza veren UEFA’ya ağzına geleni saydı Merih'e sahip çıktı! Marco van Basten, ceza veren UEFA'ya ağzına geleni saydı
17:19 Görüntüler görmeye değer Dışarısı böyleyse akşam stat nasıl olur Görüntüler görmeye değer! Dışarısı böyleyse akşam stat nasıl olur?
16:56 İzmir Ödemiş’te orman yangını Ekipler zamana karşı yarış başlattı İzmir Ödemiş'te orman yangını! Ekipler zamana karşı yarış başlattı
15:45 Yarı finale son 1 adım kaldı İşte Türkiye Hollanda maçının muhtemel 11’leri Yarı finale son 1 adım kaldı! İşte Türkiye Hollanda maçının muhtemel 11'leri
17:12 Karaman’da kanser hastası adam evinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu Karaman'da kanser hastası adam evinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu
16:28 Tüm Türkiye tek yürek Mehmetçik’ten Bizim Çocuklar’a mesaj var Tüm Türkiye tek yürek! Mehmetçik'ten Bizim Çocuklar'a mesaj var
16:13 Şatafat tartışmalarıyla gündeme gelen belediyede seçime 3 gün kala 300 milyonluk borç Şatafat tartışmalarıyla gündeme gelen belediyede seçime 3 gün kala 300 milyonluk borç
16:00 Survivor’daki en büyük pişmanlığı ne Nefise Karatay ’’Adım satıcıya çıktı’’ deyip anlattı Survivor'daki en büyük pişmanlığı ne? Nefise Karatay ''Adım satıcıya çıktı'' deyip anlattı
15:06 İçişleri Bakanlığı’ndan tüyleri diken diken eden “A Milli Takım“ paylaşımı İçişleri Bakanlığı'ndan tüyleri diken diken eden "A Milli Takım" paylaşımı
14:09 İşin içinde yasak aşk var Ailelerinin evliliklerine onay vermediği inşaat mühendisi ve sevgilisi canına kıydı İşin içinde yasak aşk var! Ailelerinin evliliklerine onay vermediği inşaat mühendisi ve sevgilisi canına kıydı
14:01 Ancak bu kadar tesadüf olur Almanların turnuvaya veda ettiği stadın ismine bakın: MHP Arena Ancak bu kadar tesadüf olur! Almanların turnuvaya veda ettiği stadın ismine bakın: MHP Arena
13:44 Dünya Güzellerim’in setinde olay çıktı Bülent Ersoy, yönetmeni dövmek için 6 saat bekledi Dünya Güzellerim'in setinde olay çıktı! Bülent Ersoy, yönetmeni dövmek için 6 saat bekledi
13:41 İran’ın Türk kökenli cumhurbaşkanı Seçim zaferini kutladığı şarkı törene damga vurdu İran'ın Türk kökenli cumhurbaşkanı! Seçim zaferini kutladığı şarkı törene damga vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2024 19:09:35. #1.12#
SON DAKİKA: Ankara Kent Konseyi 6. Genel Kurulunu Yapacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement