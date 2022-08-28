Apartman cami görenleri hayrete düşürüyor - Son Dakika
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Apartman cami görenleri hayrete düşürüyor

28.08.2022 12:00
Apartman cami görenleri hayrete düşürüyor

Ankara'nın Keçiören ilçesinde bulunan ve sosyal medyada ilginç mimarisiyle dikkat çeken apartman şeklindeki Esertepe Yeni Camii'nin yapımı 11 yıl sonra tamamlandı.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde bulunan ve sosyal medyada ilginç mimarisiyle dikkat çeken apartman şeklindeki Esertepe Yeni Camii'nin yapımı 11 yıl sonra tamamlandı.

Ankara'nın Keçiören İlçesi'ndeki Ahmet Şefik Kolaylı Caddesi üzerinde 11 yıl önce inşasına başlanan 6 katlı Esertepe Yeni Camii, yapım süresince dış mimarisinden kaynaklı gerek sosyal medyada gerekse görenler tarafından hayretle karşılandı.

Apartman şeklinde görünümü olan cami, görenleri hayrete düşürürken 11 yıl boyunca yapımı tamamlanmamasıysa farklı bir gündem maddesi oluşturdu.

Apartman şeklinde dizayn edilen caminin alt katları Kur'an kursları ve hafızlık faaliyetlerinde kullanılmak üzere planlandı.

Esertepe Yeni Camii 11 yıl ardından tamamlandı

11 yıl boyunca mahalle sakinlerinin şaşkınlıkla izlediği cami farklı nedenlerden ötürü uzun süre boyunca inşa edilemedi. Hayırseverler ve iş adamlarınca maliyeti karşılanarak inşasına hız verilen cami, nihayet 22 Haziran'da yapımı tamamlanarak hizmete açıldı. 5 vakit namaz kılınmaya başlanan camiyi gören bölge halkıysa huzura erdi.

"Bittikten sonra mahalleye güzel bir eser oldu"

Esertepe Yeni Camii hakkında değerlendirmelerde bulunan mahalle sakini Adnan Ardıç, "Esnafım burada. 2011'den beri devam ediyordu. Uzun sürdü sonra insanların yardımıyla bu hale geldi. Şu an bitmiş durumda. Önceden bitmişti ama dış cephesi biraz geç sürdü. Şu an orayı da bitirdiler. Mahalleye güzel bir havası oldu. Cami görünümünde değildi. Dış cephesi sıkıntılıydı. Bittikten sonra mahalleye güzel bir eser oldu" diye konuştu.

Bir diğer mahalle sakini Mustafa Ekinci ise cami yapımında emeği geçenlere teşekkür ederek, "Yaptırandan da yapandan da vesile olandan da Allah razı olsun. Çok iyi oldu. Esnafımuzdan da Allah razı olsun. İlk önce hacı abi var, İsmail amcam var ondan Allah razı olsun. O çok yardımcı oluyor. Uzun sürmesi biraz maddi durumdan" ifadelerini kullandı.

Nuray Kaya ise yapımın 10 yıldan fazla sürdüğüne dikkati çekerek, "10 yıldan fazla sürdü benim bildiğim kadarıyla. Yardım olmadığı için milletin yardımıyla bu kadar oldu. İbadet yapmak güzel bir duygu ama daha tamamlanmadı. Yardım olsa daha çabuk tamamlanır. Ben cami olarak görüyorum apartman olarak değil" dedi. - ANKARA

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Kaynak: İHA

Yeni Camii, Ankara, Cami, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Apartman cami görenleri hayrete düşürüyor - Son Dakika

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