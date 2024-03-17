Ankara Valisi Vasip Şahin, "Cumhuriyet döneminin simge şehri olan Ankara birçok medeniyetin izlerini taşıyor. Bu medeniyetlerin izlerini Ankara'ya tekrar kazandırmamız lazım" dedi.
Başkent Ankara Meclisi Derneği tarafından Altındağ Ulucanlar Cezaevi Müzesi Sanat Sokağı Sinema Salonu'nda "Ankara Ahi Cumhuriyeti'nden Türkiye Cumhuriyeti'ne 100 Yılda Başkent Ankara" konulu panel düzenlendi. Panelde konuşan Ankara Valisi Şahin, "Tarih boyunca birçok medeniyete başkentlik yapmış, ana yol kavşakları üzerinde olması hasebiyle de sürekli bir ilgi odağı halinde yaşamış bir kent. Dolayısıyla burası aynı zamanda birçok medeniyetin de izini taşıyor. Bu medeniyetlerin bu izlerini bizim Ankara'ya tekrar kazandırmamız lazım. Bizim Ankara'yı tekrar gerçekten bir medeniyet şehri, kültür şehri olarak tanıtmamız lazım" diye konuştu.
Her şehrin kendine has değerleri olduğunu, dışarıdan gelenlerin bu değerlerini Ankara'nın kendine has desenini tamamlamak üzere kullanacaklarını belirten Şahin, "Eğer buradaki deseni bütünlemek yerine bozmaya, parçalamaya başlamışsa orada bir sıkıntı var demektir. Burada biraz dikkatli olmak lazım. Onun için bu özellikle İstanbul'da da böyleydi, Ankara'da da böyle. Ankara'yı Ankaralıların şehri haline ancak öyle getirebiliriz. Herkes Ankaralı olursa ve Ankaralı olduğunu hissederse o zaman Ankara gerçekten fonksiyonunu ifa etmiş olacak" ifadelerini kullandı.
Şahin'in konuşmasının ardından panel, Ankara'daki üniversitelerden konuşmacıların sunumlarıyla devam etti. - ANKARA
Son Dakika › Yerel › Ankara Valisi Şahin: Ankara'ya medeniyetlerin izlerini tekrar kazandırmamız lazım - Son Dakika
31 Mart yerel seçimleri öncesi Malatya'da yoğun katılımla gerçekleşen mitinge katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının sonlarına doğru kendisine bir şeyler anlatmak isteyen bir kadına kızdı. Erdoğan, ne dediği tam olarak anlaşılmayan kadına "Ya tamam ver ver, oradaki kardeşlerimize ver. Onlar benim memurlarım ver. Şu anda görüyorsunuz bak burada işimiz var" dedi.
Muş'un Varto ilçesinde Avrupa Birliği destekli olarak düzenlenen voleybol turnuvası devam ediyor. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü çalışanları, İlçe Emniyet Müdürlüğü takımını 3-0 mağlup etti. Turnuva sonunda finale kalan takıma kupasını Varto Kaymakamı Musa Ayyıldız verecek.
AK Parti'den yeniden aday gösterilen Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, yeni dönemde gerçekleştireceği projeleri tanıttı. Özdemir, Kale Çevresi Yenileme ve Koruma, Dışarı Cami Otopark ve Peyzaj, Efendibey Sosyal Konut ve Nar Sosyal Konut projeleri hakkında bilgi verdi. Pandemi ve deprem gibi zorlu süreçlere rağmen belediyenin başarılı çalışmalarını vurgulayan Özdemir, önümüzdeki 5 yıl için yeniden aday olduğunu belirtti.
CHP'nin Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Özlem Çerçioğlu'nun, seçim vaatleri ve çalışmaları hakkında bilgilerin yer aldığı pankartları YSK'nın kararıyla kaldırıldı. AK Parti tarafından İlçe Seçim Kurulu'na verilen şikayet dilekçesinde "Her ne kadar herhangi bir siyasi partinin amblemine yer verilmediği tespit edilmiş ise de, söz konusu afişlerin siyasi propaganda içerdiği anlaşılmaktadır" ifadeleri yer aldı.
Yeni yapılan bir seçim anketine göre, İstanbul'daki yerel seçimlerde kimin önde olduğu merak konusu oldu. Optimar Araştırma'nın anketine göre, Murat Kurum ve Ekrem İmamoğlu arasındaki rekabet devam ederken, Yeniden Refah Partisi'nin adayı Mehmet Altınöz'ün yüzde 10'a yakın bir oy alması dikkat çekti. Ankete göre, Murat Kurum'a oy vereceğini belirtenlerin oranı yüzde 41.7, Ekrem İmamoğlu diyenlerin oranı ise yüzde 41 oldu.
İran'da kadın ve erkeklerin birlikte katıldığı partiler yasak olsa da ahlak polisinin gözetiminden uzaktaki yerlerde yapılmaya devam ediyor. Kadın DJ'ler, kalabalıkları dansa kaldıran ritimleriyle tabuları yıkarken kültürel kalıpları da bozuyorlar. İran'da son yıllarda değişim isteyen kadın hareketlerine bağlı hisseden DJ'ler, yeraltı müzik sahnesinde başarıyla yer alıyorlar.
Sizin düşünceleriniz neler ?