Ankara Valisi Vasip Şahin, Pursaklar Belediyesi'nin kurban kesim alanını ziyaret etti - Son Dakika
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Ankara Valisi Vasip Şahin, Pursaklar Belediyesi'nin kurban kesim alanını ziyaret etti

Kurban Bayramı öncesinde Pursaklar Belediyesi tarafından hazırlanan kesim alanını ziyaret eden Ankara Valisi Vasip Şahin, kurban ibadetinin en güzel ve temiz şekilde yapılmasının altyapısının hazırlandığını belirtti. Vatandaşların da bu konuda duyarlı olmalarını beklediğini söyledi.

15.06.2024 14:17
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Kurban Bayramı öncesinde Pursaklar Belediyesi tarafından hazırlanan kesim alanını ziyaret eden Ankara Valisi Vasip Şahin, "Kurban ibadetinin en güzel şekilde, en temiz şekilde yapılmasının altyapısı hazırlanmış. Vatandaşlarımızın da bu konuda duyarlı olmalarını bekliyoruz" dedi.

Kurban Bayramı öncesinde kurbanlık satışlarına devam edilirken Pursaklar Belediyesi tarafından kurulan Gümüşoluk Kurban Kesim Tesisinde deneme kurban kesimi gerçekleştirildi. Deneme kurban kesimine Ankara Valisi Vasip Şahin, Pursaklar Kaymakamı Esengül Korkmaz Çiçekli ve Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin katıldı.

"Kurban ibadetinin en güzel şekilde yapılmasının altyapısı hazırlanmış"

Vatandaşlar için hayvan kesim tesisinin hijyenik olduğunu dile getiren Ankara Valisi Şahin, "Kurban ibadetinin en güzel şekilde, en temiz şekilde yapılmasının altyapısı hazırlanmış. Vatandaşlarımızın da bu konuda duyarlı olmalarını bekliyoruz. Burada veteriner kontrolünde hijyen şartları sağlanmış alanlarda kurban ibadetlerini yerine getirmelerini de çok büyük fayda var" diye konuştu.

Kurban Bayramı öncesinde yapılan deneme için kesilen kurbanların ilçedeki yetim çocuklara ikram edileceğini aktaran Şahin, "Faaliyet yarın sabah başlayacak. Burada tabii bir başka baktığımız husus vatandaşlarımızın satış sırasında da en azından hak ettiği ölçüde bir alışveriş yapılması aldatılmasının ya da birtakım istismarların önlenmesi noktasında alınan tedbirlere bakıyoruz ki başkanımız ve ilçe veteriner grubumuz, bu konuda gerekli duyarlılığı gösteriyorlar. Hem Kaymakamımız hem Başkanımız başından beri bu Kurban Bayramı'nın en güzel şekilde geçmesi için hem kurban kesim yerlerine onun dışında şehrin diğer alanlarından güvenlik, trafik ve sağlık hizmetleri aksatılmadan verilmesi için ellerinde gelen gayretleri sarf ediyorlar" ifadelere yer verdi.

Bir günde yaklaşık 500 büyükbaş hayvan kesme kapasitesine sahip olan tesise yerleştirilen kameralar sayesinde vatandaşlar 24 saat boyunca kesim alanına gelemeyip vekalet veren vatandaşlar 'seyret.pursaklar.bel.tr' adresi üzerinden canlı şekilde izleyebiliyor. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ankara Valisi Vasip Şahin, Pursaklar Belediyesi'nin kurban kesim alanını ziyaret etti - Son Dakika

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