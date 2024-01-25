Ankara ve Eskişehir Uluslararası İmam Hatip Liseleri Öğrencileri Kuşadası Gençlik Kampı\'nda Buluştu

Ankara ve Eskişehir Uluslararası İmam Hatip Liseleri'nde okuyan 140 yerli ve yabancı öğrenci 'Kuşadası Gençlik Kampı'nda bir araya geldi.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), eğitim faaliyetleri kapsamında yurt içinde eğitim kurumları inşa etmenin yanı sıra Uluslararası Anadolu İmam Hatip Lisesi (UAİHL), Uluslararası İlahiyat Programı (UİP), Uluslararası Öğrenci Programı (UÖP) gibi projelerle 111 ülkeden öğrencilere eğitim imkanı sunuyor. Programlar kapsamında; Dini, ahlaki, kültürel ve medeniyet değerlerimizi yeni nesillere taşıyabilmek, gençlere dini ve manevi alanda rehberlik yapmak için birçok alanda çalışmalarını sürdüren Diyanet İşleri Başkanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığıyla imzaladığı protokol çerçevesinde 'Gençlik Kampları' düzenlemeye devam ediyor.

Kuşadası Gençlik Kampını ziyaret eden Aydın İl Müftüsü Hasan Güneş, "Türkiye Diyanet Vakfı, kadim medeniyet mirasını idrak eden, ümmetin derdiyle dertlenen, özgüveni yüksek ve alanında uzman nesillerin yetiştirilmesi için çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda gençlerimizin kaynaşmalarına vesile olan Diyanet İşleri Başkanlığımıza, Türkiye Diyanet Vakfına ve Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne teşekkür ediyor gençlerimize başarılar diliyorum" dedi. - AYDIN