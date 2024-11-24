Ankara\'yı Beyaz Örtü Sardı

Yerel

Ankara'da dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, kenti beyaza bürüdü. Gece boyunca etkisini sürdüren kar yağışıyla birlikte cadde ve sokaklar havadan görüntülendi.

Kent genelinde etkili olan kar yağışı sonrası ortaya çıkan beyaz örtü, özellikle yüksek kesimlerde daha belirgin hale geldi. Havadan çekilen görüntülerde, parklar, yollar ve binaların karla kaplandığı manzaralar görenleri büyüledi.

Ankara'nın beyaz örtüyle buluştuğu bu büyüleyici manzaralar, kış mevsiminin tüm güzelliklerini gözler önüne serdi. - ANKARA