Ankaralı balıkçı, sattığı hamsileri çiğ çiğ yiyerek tazeliğini gösterdi - Son Dakika
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Yerel

Ankaralı balıkçı, sattığı hamsileri çiğ çiğ yiyerek tazeliğini gösterdi

Ankaralı balıkçı, sattığı hamsileri çiğ çiğ yiyerek tazeliğini gösterdi

Ankara'nın Sincan ilçesinde hamsi satışı yapan balıkçı Yakup Öztürk, müşterilerine balıkların tazeliğini göstermek için çiğ çiğ yemeyi tercih etti. Öztürk, balığın en tazesinin Ankara'da yenildiğini iddia ederek, çiğ balığın fındık gibi bir tadı olduğunu ve limon sıkarak yenmesi gerektiğini söyledi.

16.02.2024 09:44  Güncelleme: 09:46
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Ankaralı balıkçı, sattığı hamsileri çiğ çiğ yiyerek tazeliğini gösterdi.

Ankara'nın Sincan ilçesinde halk pazarında hamsi satışı yapan pazar esnafı Yakup Öztürk'ün müşterileri ile sohbeti gülümsetti. Öztürk, "Balığın en tazesi Ankara'da yenir" şeklindeki yaygın kanaati sattığı balıkları çiğ yiyerek gösterdi. Çiğ balığın fındık gibi tadı olduğunu belirten Yakup Öztürk, "Balığın vitamini kılçığında. Limonu sıkıp ağzına atacaksın" diyerek müşterilerine nasıl yendiğini gösterdi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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