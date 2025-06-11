Anne-Çocuk Atölyesi\'nde Eğlenceli Zaman

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Muğla Uluslararası Gençlik Merkezi, "Aile Yılı" kapsamında düzenlediği Anne- Çocuk Atölyesi ile katılımcılara keyifli ve öğretici bir deneyim sundu.

Çocuk Atölyesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte anne ve çocuklar birlikte seramik hamurundan figürler oluşturdu. Ardından bu figürleri rengarenk boyayan katılımcılar, hem el becerilerini geliştirme hem de birlikte üretmenin mutluluğunu yaşama fırsatı buldu.

Etkinliğe, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nden gönüllü gençler de eşlik etti. Gönüllü gençler, geleneksel otantik çocuk oyunlarında ailelere ve çocuklara rehberlik ederek etkinliğe renk kattı. Etkinlik, kuşaklar arası bağın güçlenmesine ve çocukların sosyal gelişimine katkı sundu.

Anne-çocuk atölyeleri, katılımcılara kaliteli zaman geçirme imkanı sunarken; çocukların kendilerini geliştirmelerine ve aile içi iletişimin güçlenmesine de katkı sağladı. - MUĞLA