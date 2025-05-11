Anneler Günü Gülbahar Hatun'un huzurunda kutlandı - Son Dakika
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Anneler Günü Gülbahar Hatun'un huzurunda kutlandı

Anneler Günü Gülbahar Hatun\'un huzurunda kutlandı

Anneler Günü dolayısıyla Gülbahar Hatun'un türbesinde anma programı gerçekleştirildi.

11.05.2025 13:35  Güncelleme: 13:41
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Anneler Günü dolayısıyla Gülbahar Hatun'un türbesinde anma programı gerçekleştirildi. Programa katılan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, anneliğin kutsallığına ve Gülbahar Hatun'un şehre bıraktığı manevi mirasa dikkat çekti.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, İl Müftülüğü ve Kent Konseyi Kadın Meclisi'nin iş birliğiyle gerçekleşen anma programında, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Trabzon Milletvekili Mustafa Şen, AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu, Kent Konseyi Başkanı Hasan Karal, Kadın Meclisi Başkanı Feride Öztürk ve çok sayıda vatandaş yer aldı. Etkinlikte Gülbahar Hatun ve vefat eden tüm anneler için Kur'an-ı Kerim okunurken, mehteran konseri ve lokma ikramı gerçekleştirildi.

"Şehrimize iz bırakmış muhterem bir anne"

Anneliğin kutsallığına ve Gülbahar Hatun'un tarihi mirasına dikkat çeken Başkan Genç, "Hakikaten çok özel bir günde, şehrimizin en hususi manevi makamlarından birinde bir aradayız. İlk kez Anneler Günü, böylesi mübarek bir mekanda, şehrimize iz bırakmış muhterem bir annenin, Gülbahar Hatun'un makamında kutlanıyor. Cenabı Allah ayet-i kerimesinde 'Rabbin yalnızca kendisine kulluk etmenizi ve anne babanıza iyi davranmanızı kesin olarak emretti' buyuruyor. Bu emri doğrudan veren yüce kitabımız, anneliği bizler için en kutsal mertebelerden biri kılmıştır. Annelerimize yalnızca bir gün değil, her gün hürmet etmeliyiz. Şu anda bulunduğumuz bu makamda, Yavuz Sultan Selim'in annesi Gülbahar Hatun'un huzurundayız. Yavuz, Trabzon'da şehzadelik yapmış, sekiz yıla birçok fetih sığdırmış, kutsal emanetleri Mısır'dan İstanbul'a taşımış büyük bir padişahtır. Annesi Gülbahar Hatun da onu çok seven, onunla olmak isteyen bir anneydi. Ne yazık ki ömrü yetmedi ve 1510 yılında şehrimizde vefat etti. Bugün de onun manevi huzurunda dualarla anıyoruz. Hatim okuyan genç kızlarımıza, hafızlarımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Başta şehit annelerimiz olmak üzere tüm eli öpülesi annelerimizin Anneler Günü'nü en kalbi duygularımla kutluyorum" dedi.

Programda konuşan Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Feride Öztürk ise, "Ebediyete irtihal etmiş ve etmemiş tüm annelerimizin Anneler Günü'nü kutlarım" diye konuştu. - TRABZON

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Anneler Günü Gülbahar Hatun'un huzurunda kutlandı - Son Dakika

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