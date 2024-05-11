Anneler Günü Harcamaları Artıyor - Son Dakika
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Yerel

Anneler Günü Harcamaları Artıyor

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, Anneler Günü'nde yapılan harcamaların son 3 yılda yüzde 500 arttığını belirtti. Palandöken, 2021 yılında vatandaşların Anneler Günü'nde ortalama olarak bin lira harcama yaptığını, dünya genelinde ise bu rakamın 200 dolar civarında olduğunu söyledi. Anneler Günü alışverişlerinin büyük çoğunluğunun kartla yapıldığını ve geçtiğimiz yıl esnaf camiasına 25 milyar lira ciro getirisi sağladığını belirten Palandöken, bu yıl ciro beklentisinin iki katına çıkacağını öngördü. Palandöken, vatandaşları annelerini sevindirirken yerel markaları ve esnafı tercih etmeye çağırdı.

11.05.2024 10:04
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Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, ""2021 yılında vatandaşlarımızın Anneler Gününde yaptığı harcamalar 100 ile 200 TL arasında değişiyorken şu anda ortalama olarak bin lira harcama yapılıyor. Dünya genelinde ise bu rakam 200 dolar civarında" dedi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, Anneler Günü nedeniyle açıklamalarda bulundu. Palandöken, açıklamasında Anneler Günü'nde yapılan harcamalara değinen palandöken, harcamaların 3 yılda yüzde 500 arttığını dile getirdi.

Özel günler arasında en fazla alışverişin Anneler Günü'nde yapıldığına dikkat çeken Palandöken, "Hayatımızın en önemli ve kıymetli varlığı olan annelerimizin gönlünü hoş etmek için yapılan alışverişler hem annelerimizin yüzünü güldürüyor hem de esnafımıza ve ülke ekonomisine büyük katkı sağlıyor. Bu özel günde harcamaların büyük çoğunluğu kartla yapılıyor. Anneler Günü alışverişleri geçtiğimiz yıl esnaf camiasına 25 milyar lira ciro getirisi sağladı. Bu yıl maliyetlerin artmasıyla birlikte ciro beklentisinin iki katına çıkacağı öngörülüyor. Hediyenin değeri değil annemizi düşünmek her şeyden önemli. Esnaf ve sanatkarlar camiası adına başımızın tacı annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyorum" dedi.

"Anneler günü harcamalarında son 3 yılda yüzde 500 artış var"

Anneler günü harcamalarının son 3 yılda ciddi oranda arttığını belirten Palandöken, "2021 yılında vatandaşlarımızın Anneler Gününde yaptığı harcamalar 100 ile 200 TL arasında değişiyorken şu anda ortalama olarak bin lira harcama yapılıyor. Dünya genelinde ise bu rakam 200 dolar civarında. Bu günlerin annelerimizin mutluluğunu görmek için önemli bir yer edinmesinin yanında ekonomiye büyük katkısı var. Anneler günü başta kuyumcu esnafımız olmak üzere çiçekçi, aksesuarcı, konfeksiyoncu, beyaz eşya ve zücaciyeci, pastacı, taksici esnafımızın iş yapabileceği önemli günlerden birisidir. Vatandaşlarımız annesini sevindirirken ülke ekonomisine katkı sağlaması açısından yerel markaları ve esnafımızı tercih etmeli" ifadelerini kullandı.

"Anneler günü alışverişi genellikle karttan yapılıyor"

Son yıllarda kart ile yapılan alışverişlerin özel günlerde daha da arttığına vurgu yapan Palandöken, "Vatandaşlarımız artık alışverişlerde genel olarak kartı tercih ediyor. Kimisi nakit taşımayı sevmiyor. Kimisini verilen hediye puanlar cezbediyor ama en büyük payı taksitli alışverişler oluşturuyor. Özellikle Anneler Günü gibi özel günlerde kart ile yapılan alışverişler yüzde 35 oranında artıyor. İnternet siteleri üzerinden yapılan harcamalarda da genel olarak kart kullanıyor. Dolayısıyla bu özel günde internet sitelerinden kart ile alışveriş yapma durumunda kalan vatandaşlarımız güvenlik açığı oluşturmamak için bildiği siteleri ve kart bilgilerini güvene alan uygulamaları tercih etmeli" değerlendirmesinde bulundu. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Anneler Günü Harcamaları Artıyor - Son Dakika

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