Anneleri telef olan 3 tilki yavrusu su arkında bulundu
ERZİNCAN - Erzincan'ın Çağlayan Beldesinde anneleri telef olan 3 tilki yavrusu su arkında bulundu.
Beldede sabah tarlaya giden çiftçiler su arkının içerisinden gelen sesi duydu. Su arkının yanına gittiklerinde anne tilkinin ve bir yavrusunun telef olduğunu geride sağ kalan 3 yavruyu fark ettiler.
Tilki yavrularını telef olmaktan kurtaran vatandaşlar durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Erzincan Şube Müdürlüğüne bildirdiler.
Tilki yavruları gelen ekiplere teslim edildi.
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