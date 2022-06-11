Annelerinden kalan mesleği kızları ve gelinleriyle sürdürüyorlar

Aksaray'ın tarihi ve turistik alanlarında 65 yıldır amigurumi ile geçimlerini sağlayan kadınlar, annelerinden öğrendikleri işi meslek haline getirerek, yıllardır kızları ve gelinleri ile devam ettiriyor.

Aksaray'ın Gülağaç ve Güzelyurt ilçelerine bağlı tarihi ve turistik alanlarında 65 yıldır amigurumi yaparak geçimlerini sağlayan kadınlar, tezgah başında ördükleri el işleri ile ailelerine katkı sağlıyor. "Erkekler mesleği babasından alır. Biz bu mesleği annemizden aldık" diyen kadınlar, amigurumi ile çocuklarını okutup, kızları ve gelinleri ile ev ekonomisine katkı sağlıyor. Sabahın erken saatlerinde turistik alanlarda tezgah kuran kadınlar ilk olarak yöresel kıyafet deseni verdikleri bebekleri dikiyor. Öğle saatlerinde gelen yerli ve yabancı turist kafilelerini karşılayan amigurumi ustaları, hem onlara dikim işlerini sergiliyor hem de ev ekonomisi için satış yapıyor. Ürünlerini beğendirmek için birbirlerinin tezgahlarını öneren kadınlar yüzlerce çeşit amigurumi ürününü tezgahında tutuyor. Kadınların ekonomisine katkı sağlayan ilçe ve beldelerin belediyeleri, yer ücreti tahsis etmiyor.

Annelerinden kalan mesleği çocuğu gibi seviyorlar

Sabahın erken saatlerinde kurdukları tezgahlarında ördükleri her bir amigurumiyi çocuğu gibi gören kadınlar, iğne ve iplikle sanatını konuşturuyor. "Erkeklere babalarımızdan kaldı, annelerimizden de bize kaldı" diyen kadınlar ata emaneti olarak gördükleri mesleği sürdürüyor. "Bu iş bizim çocukluğumuzdan beri var, annelerimizden atalarımızdan kaldı" diyen Melahat Alp, "Biz evimizi geçindiriyoruz. Çoluğumuzu çocuğumuzu okutuyoruz. Bunları satıyoruz. Evimize bir katkı, bir dayanak, bir gelir kaynağımız. Erkeklerimize babalarımızdan kaldı, annelerimizden de bizlere kaldı. Biz bu işi severek yapıyoruz. Sabahın erken saatlerinde kalkar geliriz. İğnemizi ipliğimizi alırız. Öreriz, dikeriz aynı çocuğumuzu nasıl okşuyorsak, bunu da o şekil okşayarak, severek yapıyoruz. Yani içimizden gelerek yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Ekmek parası kazanıp, çocuklarını evlendirdiler

Amigurumi ile uğraşan kadınlar evlerinin ekonomisinin yanı sıra çocukları için de büyük katkı sağladı. Çocuklarının eğitimlerinden, düğünlerine kadar her şeyi ile ilgilenen anneler birçok şeyi bu meslekle yapıyor. Çocuklarını okutarak güzel geleceğe uğurlayan anneler, okumayan çocuklarını ise bu mesleğe alıştırıyor. Mesleğe 7 yaşında kendi öğrenerek başlayan Nebibe Akbulut (73), "Ben bu işi küçüklükten beri yapıyorum. 7 yaşında başlamıştım. Öğrettim işte, arkadaşlarıma, konu komşuma, kızlarıma, biz burada turistlere satıyoruz. Gelene gidene hediye edip, isteyene yapıyoruz. Yapıyoruz, çatıyoruz bir ekmek parası alıyoruz. Koyun ördük, deve ördük, bebek yaptık. Kızıma, gelinime öğrettim. Bebek getirdim söktüm, sonradan geliyordu. Ondan öğrendim, sonra da hepsine öğrettim. Şimdi bir ekmek parası alıyoruz. Turistlere satıyoruz. İşte çocukları okuttum. Bir ekmek parası verdik okuttuk. Kızları gelin ettik. Oğlanları everdik, torunları everdik. Bunun parasıyla geçindik gittik. Çalışıyoruz bizim başka işimiz yok" diye konuştu. - AKSARAY