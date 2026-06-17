Başkan Yapar, Yaylacık Mahallesi\'nde vatandaşlarla bir araya geldi

Antakya Belediye Başkanı İbrahim Naci Yapar, Yaylacık Mahallesi'nde mahalle sakinleriyle bir araya geldi.

Buluşmada Başkan Yapar'ın yanı sıra AK Parti Antakya İlçe Başkanı Mustafa Boyacıoğlu, Belediye Meclis üyeleri, başkan yardımcıları, daire müdürleri, mahalle temsilcileri ve mahalle sakinleri yer aldı.

Mahallelerin ihtiyaçlarını yerinde tespit etmeye devam ettiğini belirten Başkan Yapar, mahalle sakinlerini dinleyerek talepleri ile ilgili karşılıklı fikir alışverişinde bulundu. Başkan Yapar, vatandaşların taleplerine kulak vermeye ve sahada halkın ihtiyaçlarına çözüm üretmeye devam edeceğini vurguladı.

Mahalle muhtarı ve mahalle sakinleri, ziyaretlerinden ve desteklerinden dolayı Başkan Yapar'a teşekkür etti.

Ziyaretin ardından günün anısına hatıra fotoğrafı çekildi. - HATAY