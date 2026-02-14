Antakya Belediyesi\'nden soğuk kış gününde öğrencilere çorba ikramı

Antakya Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesindeki Çorba İkram aracıyla, Avsuyu Ortaokulu ve Antakya Ortaokulu'nda öğrencilere çorba ikramında bulundu.
Antakya Belediyesi'nden yapılan açıklamada; Avsuyu Ortaokulu ve Antakya Ortaokulu'nda öğrencilerin soğuk havalarda içini ısıtmak ve yüzlerinde tebessüm oluşturmak için sıcak çorba ikramında bulunulduğu belirtildi.
Öğrenciler, hizmetten memnuniyet duyduklarını belirterek Antakya Belediye Başkanı İbrahim Naci Yapar ve Antakya Belediyesi'ne teşekkür etti. - HATAY
