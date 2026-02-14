Antakya Belediyesi'nden soğuk kış gününde öğrencilere çorba ikramı - Son Dakika
Antakya Belediyesi'nden soğuk kış gününde öğrencilere çorba ikramı

Antakya Belediyesi'nden soğuk kış gününde öğrencilere çorba ikramı
14.02.2026 17:43  Güncelleme: 17:45
Antakya Belediyesi, Avsuyu Ortaokulu ve Antakya Ortaokulu'nda öğrencilere çorba ikram ederek, soğuk havalarda onları ısıtmaya ve yüzlerinde tebessüm oluşturmaya çalıştı.

Antakya Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesindeki Çorba İkram aracıyla, Avsuyu Ortaokulu ve Antakya Ortaokulu'nda öğrencilere çorba ikramında bulundu.

Antakya Belediyesi'nden yapılan açıklamada; Avsuyu Ortaokulu ve Antakya Ortaokulu'nda öğrencilerin soğuk havalarda içini ısıtmak ve yüzlerinde tebessüm oluşturmak için sıcak çorba ikramında bulunulduğu belirtildi.

Öğrenciler, hizmetten memnuniyet duyduklarını belirterek Antakya Belediye Başkanı İbrahim Naci Yapar ve Antakya Belediyesi'ne teşekkür etti. - HATAY

