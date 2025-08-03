Antakya Belediyesi tarafından konteyner kentte yaşayan çocuklar için Çocuk Şenliği düzenlendi. Şenlikte çocuklar doyasıya eğlendi.
Asrın felaketinin ardından geçici yaşam merkezlerine yerleşen aileler, hayatlarını devam ettiriyorlar. Antakya Belediyesi, Mobsan Habib-i Neccar Konteyner Kent'te kalan çocuklar için Çocuk Şenliği düzenledi. Şenlikte; çocuklar ve aileleri keyifli zaman geçirdiler. Şenlikte sahne gösterileri, eğlenceli oyunlar ve sürpriz etkinlikler yer aldı. Çocukların yüzünde tebessüm oluşturan program, aileler tarafından büyük ilgi gördü. - HATAY
Son Dakika › Yerel › Antakya'da Çocuklar İçin Şenlik Düzenlendi - Son Dakika
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