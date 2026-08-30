Antakya'da Deprem Yıkımı: Tek Araç Kaldı - Son Dakika
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Antakya'da Deprem Yıkımı: Tek Araç Kaldı

Antakya\'da Deprem Yıkımı: Tek Araç Kaldı
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Hatay'da yıkılan binaların altında kalan araçlardan geriye sadece bir minibüs kaldı.

Hatay'da enkazdan çıkarılarak muhafaza altına alınan ve araç mezarlığını andıran yüzlerce araçtan geriye 1 minibüs kaldı. Yüzlerce araçtan geriye tek aracın kaldığını anlatan Barış Can, "Araçları her gördüğümüzde içimiz yanıyordu, sahipleri çoğunlukla ölmüştü" dedi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en büyük hasarın yaşandığı Antakya ilçesinde yıkılan binaların altında kalan yüzlerce araç hurdaya dönmüştü. Enkazda kalan araçlar, Hatay Valiliği tarafından genel güvenliklerinin sağlanması amacıyla Antakya'da 3 farklı noktada muhafaza altına alınmıştı. Antakya - İskenderun yolu üzerinde bulunan ve adeta araç mezarlığını andıran arazideyse yüzlerce araçtan geriye tek bir minibüs kaldı. Şaşi numaralarının belirlenmesiyle hak sahiplerine teslim edilen araçların araziden kaldırılmasıyla birlikte arazi eski boş haline geri döndü. Bölgede yaşayan vatandaşlar, depremin acı yüzünü hatırlatan araçları her gördüklerinde içlerinin yandığını söylediler.

"Araçları her gördüğümüzde içimiz yanıyordu, sahipleri çoğunlukla ölmüştü"

Enkazdan çıkarılarak muhafaza altına alınan yüzlerce araçtan geriye tek bir minibüsün kaldığını söyleyen Barış Can, "Enkazdan çıkan araçlar bu arazideydi ve sayıları bayağı vardı. Araçlardan geriye 1 araç kaldı ve diğer araçlar kaldırıldı. Rabbim bir daha yaşatmasın. Araçları her gördüğümüzde içimiz yanıyordu, sahipleri çoğunlukla ölmüştü" dedi.

"Araçlar depremde yıkılan evlerinden altından çıkarılmıştı"

Hurdaya dönen araçların depremde yıkılan binaların enkazlarından çıkarılarak boş arazide koruma altına alındığını ifade eden Abdullah Çoban, "Burada çok fazla araç vardı, şimdi tek bu kaldı. Araçlar depremde yıkılan evlerinden altından çıkarılmıştı. Araçların sayıları çok fazlaydı, şu an tek bir tane kaldı. Bu araçları gördükçe içimiz yanıyordu, rabbim bir daha yaşatmasın" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Hatay, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Antakya'da Deprem Yıkımı: Tek Araç Kaldı - Son Dakika

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