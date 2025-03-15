Antakya'da Kamulaştırma Protestosuna Gözaltı

Haber: Burcu Özkaya Günaydın

(HATAY) - Antakya ilçesi Dikmece Mahallesi'nde Hatay Valiliği tarafından 'olağanüstü hal' gerekçesiyle arazilerine el konulmasına tepki gösterdikleri için gözaltına alınan dört kişiden üçü mahkemeye sevk edildi. Akrabaları gözaltına alınan İbrahim Olğan, "180 zeytin ağacım kesildi. 6 buçuk dönüm arazim gitti. Kayınbabam, kayınbiraderim, eniştem gözaltına alındı" dedi. Avukat Ecevit Alkan ise "Hukuksuz bir kamulaştırma. İstemeyen vatandaşı ise döve döve gözaltına aldılar" diye konuştu.

6 Şubat depremlerinden birkaç ay sonra toplu konut için kamulaştırma yapılan Hatay'ın Antakya ilçesi Dikmece Mahallesi'nde, şimdi de TOKİ'lere yol için çok sayıda zeytinlik için 'geçici el koyma' kararı verildi. Kamulaştırmaya karşı çıkan dört Dikmeceli dün 'kolluk kuvvetine mukavemet etmekten' gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan bir kişi bugün savcılıktan serbest bırakılırken, üç kişi ise mahkemeye sevk edildi.

"Arazisini vermek istemeyen vatandaşı dövdüler"

Avukat Ecevit Alkan, arazilerine, zeytinliklerine, kanunsuz şekilde el konulmasına karşı çıkan vatandaşların dövülerek gözaltına alındığını söyledi. Valiliğin çıkardığı belgenin de hukuki olmadığını kaydeden Alkan, "Olağanüstü hal Mayıs 2023'te bitti. Ne valinin ne de Cumhurbaşkanı'nın böyle bir yetkisi yok. Vatandaşı mallarını hiçbir hukuki dayanak olmadan alıyorlar. Karşı geldiler diye de dövüp gözaltına aldılar. Böyle bir şey olabilir mi? Vali bir sabah kalkıp bugün vatandaşların böbreklerine el koyacağız, tek böbrekle yaşarsınız diyecekler diye korkuyoruz" diye konuştu.

"Dikmece'de veresiye kamulaştırma yapılıyor"

El koyma kararından vatandaşın da haberi olmadığını söyleyen Alkan, hukukta en kısa sürenin 3 gün olduğunu, vatandaşın dava açıp, itiraz etme hakkı tanınmadığını belirterek, "Ayrıca böyle kamulaştırma olmaz. Anayasa'da kamulaştırma şartları belli. Kamulaştırma yaptığın arazinin bedelini hemen ödersin. Burada el koyuyor, ödemeyi sonra yaparız diyorlar. Veresiye kamulaştırma yapılıyor" ifadelerini kullandı.

"Akrabalarım mahkemeye çıkarıldı, bekliyoruz"

180 tane zeytin ağacı kesilen ve 6 buçuk dönüm arazisi kamulaştırılan İbrahim Olğan'ın kamulaştırmaya karşı çıktığı gerekçesi ile kayınpederi, kayınbiraderi ve eniştesi gözaltına alındı. Resmi bir kamulaştırma olmadığını söyleyen Olğan, "Şu an mahkemedeyiz. Kamulaştırmaya karşı geldiği için akrabalarım gözaltında. Bir kişi savcılıktan serbest bırakıldı. Savcı üç kişi hakkında tutuklama istedi. Mahkemedeyiz bekliyoruz. 180 zeytin ağacım gitti. Normalde sökülen ağaçları veriyorlar ama bu olaylar oldu diye ağaçları şirket aldı" dedi.