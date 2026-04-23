Antakya'da Yeni Okul Açıldı

23.04.2026 10:33
Bulgar ve Türk İşkadınları Derneği'nin desteğiyle Antakya'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk Okulu açıldı.

Bulgar ve Türk İşkadınları Derneği'nin girişimiyle depremzede çocukların eğitimine destek olmak ve bölgenin kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla Hatay'ın Antakya ilçesinde inşa edilen Gazi Mustafa Kemal Atatürk Okulu, düzenlenen törenle açıldı.

Serinyol Mahallesi'nde yapımı tamamlanan okulun açılış törenine Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Bulgaristan'ın Ankara Büyükelçisi Angel Cholakov, protokol üyeleri, Sofya'dan gelen Bulgar ve Türk İşkadınları Derneği heyeti ile bölge halkı, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Bulgaristan'daki hayırsever kadınların öncülüğünde başlatılan ve Bulgar çocuklarından Türk çocuklarına temalı konserler ile bağış kampanyalarıyla desteklenen proje, Türkiye Üniversiteli Kadınlar Derneği'nin katkılarıyla hayata geçirildi. Modern bir yapıya sahip olan okul, 740 metrekare alan üzerine inşa edildi. 8 derslikten oluşan eğitim tesisinin, iki vardiyalı sistemle yaklaşık 500 öğrenciye eğitim verme kapasitesine sahip.

Okulun açılışında konuşan Hatay Valisi Mustafa Masatlı, "Depremlerde 210 okulumuz yerle bir oldu, şu an biz 232'nci okulumuzu açıyoruz. Diğer taraftan 61 okulumuzun da inşaatları devam ediyor ve biz şunu buradan gururla söyleyebiliriz, hem dostlarımız noktasında hem de milletimiz noktasında gerçekten ne kadar gurur duysak azdır. Neden mi? Bu bitirmiş olduğumuz 232'nci okulun 78'ini, hayırseverlerimiz marifetiyle yaptık, inşaatı devam eden 61 okulumuzun 17'si yine hayırseverler tarafından yapılıyor. Bulgaristan'ın hem deprem döneminde hem de deprem sonrasında kardeşliğini gösterdiğinin altını çizerek, okulun yapımında emeği geçenlere teşekkür ederim"dedi

Bulgar ve Türk İşkadınları Derneği Başkanı Türkan Türker, "Açılışını yaptıkları okulun kadınların dayanışması sonucu ortaya çıktı, hayırlı olmasını temenni ediyorum. Okulun öğrencilerini Bulgaristan'da ağırlamak istiyoruz "dedi.

Kaynak: DHA

Kırıkkale’de belediye çalışanını öldüren şüpheli yakalandı Kırıkkale'de belediye çalışanını öldüren şüpheli yakalandı
Sivas’ta yol kenarında havan topu mermisi bulundu Sivas'ta yol kenarında havan topu mermisi bulundu
Polisi karşısında gören firari hükümlü çoraplarıyla kaçtı, kıskıvrak yakalandı Polisi karşısında gören firari hükümlü çoraplarıyla kaçtı, kıskıvrak yakalandı
Mezarın içini merak ettiler, az kalsın canlarından oluyorlardı Mezarın içini merak ettiler, az kalsın canlarından oluyorlardı
İran, biri İsrail ile bağlantılı iki gemiyi ele geçirdi İran, biri İsrail ile bağlantılı iki gemiyi ele geçirdi
Bu gece yarısı motorine 2 lira 33 kuruş indirim geliyor Bu gece yarısı motorine 2 lira 33 kuruş indirim geliyor

10:28
Okullarda yeni dönem İşte 7 basamaklı yeni güvenlik modeli
Okullarda yeni dönem! İşte 7 basamaklı yeni güvenlik modeli
10:14
Fatma’nın ölümündeki gerçek 12 yıl sonra ortaya çıktı: İntihar değil aile infazı
Fatma'nın ölümündeki gerçek 12 yıl sonra ortaya çıktı: İntihar değil aile infazı
09:50
106 yıllık gurur Devlet erkanı Anıtkabir’i ziyaret etti
106 yıllık gurur! Devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti
09:38
Murat Ülker’in sattığı fabrikada üretim 73 yıl sonra üretim durdu
Murat Ülker'in sattığı fabrikada üretim 73 yıl sonra üretim durdu
09:27
Öğrencinin silah getirdiği okulda “şeffaf poşet“ önlemi
Öğrencinin silah getirdiği okulda "şeffaf poşet" önlemi
09:00
Akaryakıta sürpriz indirim Haftalar sonra psikolojik sınırın altına indi
Akaryakıta sürpriz indirim! Haftalar sonra psikolojik sınırın altına indi
Advertisement
