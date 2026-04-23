Antakya'da Yeni Okul Açıldı

Bulgar ve Türk İşkadınları Derneği'nin girişimiyle depremzede çocukların eğitimine destek olmak ve bölgenin kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla Hatay'ın Antakya ilçesinde inşa edilen Gazi Mustafa Kemal Atatürk Okulu, düzenlenen törenle açıldı.

Serinyol Mahallesi'nde yapımı tamamlanan okulun açılış törenine Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Bulgaristan'ın Ankara Büyükelçisi Angel Cholakov, protokol üyeleri, Sofya'dan gelen Bulgar ve Türk İşkadınları Derneği heyeti ile bölge halkı, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Bulgaristan'daki hayırsever kadınların öncülüğünde başlatılan ve Bulgar çocuklarından Türk çocuklarına temalı konserler ile bağış kampanyalarıyla desteklenen proje, Türkiye Üniversiteli Kadınlar Derneği'nin katkılarıyla hayata geçirildi. Modern bir yapıya sahip olan okul, 740 metrekare alan üzerine inşa edildi. 8 derslikten oluşan eğitim tesisinin, iki vardiyalı sistemle yaklaşık 500 öğrenciye eğitim verme kapasitesine sahip.

Okulun açılışında konuşan Hatay Valisi Mustafa Masatlı, "Depremlerde 210 okulumuz yerle bir oldu, şu an biz 232'nci okulumuzu açıyoruz. Diğer taraftan 61 okulumuzun da inşaatları devam ediyor ve biz şunu buradan gururla söyleyebiliriz, hem dostlarımız noktasında hem de milletimiz noktasında gerçekten ne kadar gurur duysak azdır. Neden mi? Bu bitirmiş olduğumuz 232'nci okulun 78'ini, hayırseverlerimiz marifetiyle yaptık, inşaatı devam eden 61 okulumuzun 17'si yine hayırseverler tarafından yapılıyor. Bulgaristan'ın hem deprem döneminde hem de deprem sonrasında kardeşliğini gösterdiğinin altını çizerek, okulun yapımında emeği geçenlere teşekkür ederim"dedi

Bulgar ve Türk İşkadınları Derneği Başkanı Türkan Türker, "Açılışını yaptıkları okulun kadınların dayanışması sonucu ortaya çıktı, hayırlı olmasını temenni ediyorum. Okulun öğrencilerini Bulgaristan'da ağırlamak istiyoruz "dedi.